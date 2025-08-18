Extrajobb Personlig Assistent
Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Vänersborg Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Vänersborg
2025-08-18
, Trollhättan
, Essunga
, Grästorp
, Uddevalla
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB i Vänersborg
, Trollhättan
, Essunga
, Grästorp
, Uddevalla
eller i hela Sverige
Jag söker nu dig som önskar ett extrajobb på schema 10 - 50 timmar i månaden samt om du så önskar även står tillgänglig för fler pass på timmar, inom ett yrke där du verkligen är med och gör skillnad. Förläggning och tid diskuterar du och arbetsledaren tillsammans men vissa behov finns från vår sida. Dessa beskrivs längre ned.
Vem är då jag?
44-årig man med en lindrig IF, CP-skada och autism som bor i egen lägenhet Jag förflyttar mig mestadels med manuell rullstol samt inomhus även med gåbord som du hjälper till att styra. Jag behöver hjälp med mycket i min vardag och har assistenter hos mig dygnet runt. Jag är en lugn kille som börjar bli gubbe och min tillvaro är inte så äventyrlig men vi kan ha trevligt ihop ändå.
Vem är du?
Du är kanske studerande eller söker av annan anledning INTE ett fulltidsjobb utan vill ha ett litet extraknäck på några timmar i månaden. Din ålder är inte så viktig, de assistenter jag redan har är mellan 21 och 54 år.
Du behöver prata svenska flytande.
Du är beredd på att stanna hos mig i några månader om allt klaffar mellan oss, då jag tycker det är jobbigt att ofta få ny personal. Du är lugn och strukturerad och förstår att min funktionsvariation kräver att alla hos mig gör så lika som möjligt, vilket kräver att man inte tar ett detalstyrt arbetssätt som kränkande. Du är lyhörd och accepterar att jag har en god man samt en arbetsledare som hjälper mig med att uttrycka mina önskningar när jag själv tycker det är jobbigt och du har inga problem med att min önskan är att du lämnar dina privata vanor och åsikter utanför min dörr.
Du är värdefull ändå men jag vill få leva mitt liv som jag önskar, även när det kommer till ibland små detaljer som kanske inte är så små ändå för mig.
Det är också väldigt viktigt för mig att du är lojal och kommer på dina arbetspass så länge du inte är sjuk eller fått beviljad ledighet i god tid.
Hur är det att jobba hos mig?
Du får gedigen introduktion på minst 50 timmar för att du ska lära dig hur jag vill och behöver bli hjälpt i min vardag. Det rör tex saker som hur jag vill att du lagar min mat, hur man stretchar mina ben eller hjälper mig när jag ska förflytta mig med gåbord eller mellan rullstol och säng. Det är också att lära sig hur man ska bemöta mig, hur man pratar med mig och hur man ser att jag mår bra eller är orolig.
Jag pratar bra och gör det gärna men eftersom jag trots det har svårigheter med kommunikation så hjälper mina assistenter mig när du ska lära dig allt du behöver.
Dina arbetsuppgifter beror på vilken dag du arbetar och vilka tider. Vissa längre em/kvällspass kan innebära en utflykt i samband med dubbelassistans och ett kortare pass ensamt arbete i min lägenhet med kanske ett parti fia eller två blandat med att hjälpa mig med mina vardagliga aktiviteter. Nattjobb innebär än så länge vaken natt där din uppgift bland annat är att hjälpa mig med regelbundna vändningar. Städuppgifter ingår också, alla hjälps åt med det hos mig.
Hur kommer dina arbetstider ligga?
Jag behöver fler assistenter på helg så min önskan är att du kan jobba minst två helgpass i månaden. Dessa pass är mellan 5-12 timmar långa. Dina exakta arbetstider blir en överenskommelse mellan dig och arbetsledaren och ni utformar planeringen tillsammans.
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll innan anställning.
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
Välkommen till oss du också! Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Brukarkooperativet JAG Personlig Assistans AB
(org.nr 556704-9332), https://jag.se/assistans/ Arbetsplats
JAG Personlig assistans Jobbnummer
9462077