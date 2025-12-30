Extrajobb på vår kunds moderna lager i Malmö
2025-12-30
Letar du efter ett flexibelt extrajobb där du får röra på dig, ha kul och göra något nyttigt på samma gång? Då har du hittat rätt!
Vi söker en positiv och pålitlig person som vill hoppa in vid behov på vår kunds moderna lager i Malmö och hjälpa till med att plocka, packa och hålla ordning bland hyllorna - allt för att hålla logistiken i toppform.
Vi erbjuder:
Flexibla arbetstider som passar ditt schema
Ett härligt team med bra energi och laganda
Ett aktivt jobb där tiden går fort och ingen dag är den andra lik
Vi söker dig som:
Är noggrann, punktlig och gillar att ta eget ansvar
Trivs med fysiskt arbete och ett bra tempo
Pratar svenska eller engelska (gärna båda)
Kan börja inom kort
Låter det som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag - vi intervjuar löpande och startar så snart vi hittar rätt person!
