Extrajobb på välkänt klädlager i Kungsängen! - Manpower AB - Lagerjobb i Stockholm

Manpower AB / Lagerjobb / Stockholm2021-04-06Är du student och redo för nya utmaningar? Älskar du kläder och mode samt arbete i ett högt tempo? Du har du hittat rätt! Vi söker nu dig som vill jobba extra på ett välkänt e-handelsbolags klädlager i Brunna, Kungsängen. Här ingår du i ett härligt team som tillsammans jobbar mot uppsatta mål. Sök tjänsten redan idag!Hur är det att jobba som lagermedarbetare?Du kommer att jobba på Ingram Micro's lager som ligger i Brunna, Kungsängen. Att jobba på detta lager är roligt och du kommer ingå i ett härligt team med god gemenskap och tillsammans jobbar ni mot uppsatta mål. När du börjar får du en upplärning under tre sammanhängande dagar så att du kommer in i rollen bra. Du kommer få jobba med att plocka och packa kläder och accessoarer som ska skickas ut till kunder runt om i Norden. Även andra lageruppgifter kan förekomma.Dina arbetsuppgifter kommer främst vara att:* Plocka och packa kläder som ska skickas ut till kund.Vi ser att du som söker kan arbeta minst 2 pass i veckan varav minst ett pass dagtid, måndag-fredag.Arbetstiderna är:Dag: 07.55- 14.25 (30 min rast)Kväll: 15.00- 21.30 (30 min rast)Vem söker vi?Vi söker dig som är ute efter ett meriterande och roligt extrajobb! Varje gång du arbetar jobbar du mot tydliga mål och du har alltid härliga kollegor vid din sida. Vi ser gärna att du är noggrann och känner att du kan trivas i ett högt tempo. Men framförallt ser vi att du är glad och positiv med vilja och driv att lära dig! Utöver detta behöver du:* Vara student eller ha en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%.* Kan tala och skriva svenska flytande.* Kan jobba minst 2 pass i veckan, varav ett pass dagtid.Hur söker jag jobbet?Det är enkelt! Ansök jobbet via ansökningsknappen och följ de tre korta stegen. Vi tar inte emot ansökningar genom andra kanaler utan det är via vår hemsida du ansöker. Urval och intervjuer sker löpande, vilket innebär att tjänsten kan bli tillsatt innan sista ansökningsdatum.Har du frågor kring tjänsten?1. Få snabbast svar genom att läsa våra Frågor och svar på manpower.se2. Har du problem med din ansökan är du välkommen att kontakta vår kunniga webbsupport på 0771-55 99 10.Varmt välkommen med din ansökan, vi ser framemot att höra från dig!Vad händer när jag skickat in min ansökan?Du kan enkelt se om din ansökan kommit in på Min profil på Manpower.se under Ansökningar.Om ManpowerManpower är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag med tiotusentals attraktiva arbetsgivare över hela landet som våra kunder. Med vårt omfattande nätverk, lokalt såväl som globalt, kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb som hjälper dig att bygga din karriär, både på kort och lång sikt. Hos oss kan du söka heltidsjobb eller extrajobb vid sidan av studierna.#jobbjustnu.Varaktighet, arbetstidDeltid Extra jobb2021-04-06Not SpecifiedSista dag att ansöka är 2021-05-04Manpower AB5674060