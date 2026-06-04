Extrajobb på terminal - DHL i Gävle

Uniflex AB / Brevbärarjobb / Gävle
2026-06-04


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Vill du arbeta extra i en fartfylld miljö där laganda och tempo står i fokus? Vi söker nu drivna och arbetsvilliga medarbetare till vår kund DHL i Gävle!

Publiceringsdatum
2026-06-04

Om tjänsten
Detta är ett extrajobb med varierande arbetstider, där du främst arbetar nätter – men även kvälls- och dagpass kan förekomma. Arbetet sker på terminal och innebär ett högt tempo med fokus på pakethantering.

Arbetstider (vardagar):
10:45–19:15
14:00–19:00
22:30–07:00
(Tiderna kan justeras med cirka ±1 timme)

Dina arbetsuppgifter i huvudsak

• Paketsortering
• Truckkörning (främst ledstaplare, viss motvikt kan förekomma)
• Övrigt terminalarbete – du är en viktig del av hela flödet

Observera att tjänsten inte enbart innebär truckkörning – det är ett varierat arbete där du förväntas hjälpa till där det behövs.

Vem är du?

• Truckkort (krav)
• Truckvana, särskilt av ledstaplare
• Goda kunskaper i svenska
• Prickfritt belastningsregister



Eventuella namngivna referenter bör ha kännedom om att de finns i dina ansökningshandlingar.

Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.

På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:

• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling

Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-17
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivare
Uniflex AB (org.nr 556637-0341), https://uniflex.se/
Arenavägen 41 (visa karta)
121 07  STOCKHOLM

Arbetsplats
DHL

Kontakt
Valdemar Aksberg
support@uniflex.se

Jobbnummer
9948663

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