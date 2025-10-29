Extrajobb på modernt lager i Örebro!
2025-10-29
Letar du efter ett aktivt och flexibelt extrajobb där du får använda både kropp och knopp, ta eget ansvar och få in en fot i logistikbranchen? Vi söker dig som vill jobba på ett modernt och välstyrt lager hos vår kund i Örebro.Publiceringsdatum2025-10-29Dina arbetsuppgifter
Plocka och packa ordrar så du kan skickas ut i tid
Ta emot leveranser, hantera returer och sortera dessa
Hålla rent och städat på lagret
Uppdatera lagersystemet (IT) för att hålla koll på varorna
Vem är du?
Vi söker dig som gillar att ta i, har koll på läget och trivs när det är mycket att göra.
Ett plus om du:
Är noggrann och gillar att jobba självständigt
Klarar av fysiskt arbete
Kan lite om datorer
Pratar Svenska eller Engelska
Om jobbet
Plats: Örebro
Omfattning: Behovsanställning, flexibla tider (dagar/kvällar/helger)
Start: Så fort som möjligt
Skicka in din ansökan redan idag! Vi intervjuar löpande och kan tillsätta tjänsten snabbt.
Om Onlinebemanning
Vi är ett ungt och modernt rekryteringsbolag som eftersträvar ett mer rättvist, digitalt och mänskligt sätt att matcha människor med jobb. Hos oss söker du jobb utan CV, allt sker online, och vi ser individen bakom ansökan.
Vi riktar oss främst mot enklare jobb och instegsroller, exempelvis inom lager, logistik, städ, butik och service. Roller som ofta är perfekta för den som vill börja jobba direkt - oavsett om man är student, ny i Sverige eller bara söker något nytt.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Astani Wear AB
(org.nr 559221-0750), https://onlinebemanning.se/ Arbetsplats
Onlinebemanning Jobbnummer
9579663