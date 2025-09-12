Extrajobb på lager i Alingsås
2025-09-12
Är du nyfiken på ett extrajobb till hösten? Kanske ska du studera och vill arbeta vid sidan av eller så har du redan en annan sysselsättning? Nu söker vi dig som bor i Alingsås med omnejd.
Tjänsten är en timanställning på Lindex lager, och vi ser gärna att du kan arbeta ca 2-3 dagar i veckan under hösten, arbetstiderna är förlagda 07.00-15.45.Arbetsuppgifter
Som lagerarbetare på Pokayoke får du ett spännande arbete i en modern logistikverksamhet. Du blir en viktig spelare för Lindex framgång, och kommer ha stora möjlighet att utveckla dina erfarenheter och din kunskap. Här kommer du arbeta med e-handel samt ett stort B2B flöde där det främst plockas och packas kläder. För att glänsa krävs noggrannhet samtidigt som man är effektiv och arbetar smart. Givetvis värdesätter vi även rätt inställning och attityd!
Vad vi söker
Vi tror att du som söker är noggrann, effektiv och har en vilja att leverera ett bra jobb. Du behöver ha goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift. Har du tidigare erfarenhet av lager med orderplock, automation eller truckkörning är detta meriterande. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och en positiv inställning. En hög arbetsmoral och viljan att lära sig kommer man långt med!Kvalifikationer
• En annan sysselsättning på 50%.
Meriterande:
• Lagererfarenhet
Välkommen med din ansökan!
Om Pokayoke
Pokayoke är ett kompetensbolag inom logistik med bemanning som kärnverksamhet. Vi består av logistikspecialister och med vår långa erfarenhet i branschen finns det inte en logistikutmaning vi inte stått inför. Detta är en kunskap vi nu vill dela med oss av.
Hos oss är alla lika värda. Vi tar hand om varandra och vill ständigt lära varandra och av varandra. Vi är öppna för utveckling och gör alltid vårt bästa i uppdrag och samarbeten vi jobbar med. Inställningen är det viktigaste på Pokayoke! Ersättning
