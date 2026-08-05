Extrajobb på lager i Alingsås
Pokayoke AB / Lagerjobb / Alingsås Visa alla lagerjobb i Alingsås
2026-08-05
, Ale
, Vårgårda
, Lerum
, Bollebygd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Pokayoke AB i Alingsås
, Lerum
, Härryda
, Partille
, Borås
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-08-05Om tjänsten
Har du en sysselsättning på 50% eller kanske studerar och är intresserad av att arbeta extra på ett lager i Alingsås? Då kan denna möjlighet vara helt rätt för dig. Just nu söker vår kund personal som kan ha en timanställning. Nu söker vi dig som bor i Alingsås med omnejd. Vi ser gärna att du kan arbeta ca 2-3 dagar i veckan, arbetstiderna är förlagda 07:00-15:45.Arbetsuppgifter
Som lagerarbetare hos Pokayoke erbjuds du en dynamisk roll i en modern och framåtsträvande verksamhet. I Alingsås får du möjlighet att utveckla både din kompetens och din erfarenhet inom logistikbranschen.
Du kommer att arbeta i en verksamhet som hanterar både e-handel och ett omfattande B2B-flöde, där arbetsuppgifterna främst består av plock och pack av kläder. Har du truckkort finns det möjlighet att bredda dina arbetsuppgifter, men det är inget krav.
Vi söker dig som är noggrann och strukturerad, med en god känsla för effektivitet och planering. Din förmåga att ta ansvar för din arbetstid och leverera med kvalitet är viktig. Självklart lägger vi stor vikt vid din inställning, engagemang och rätt attityd gör skillnad!
Vad vi söker
Vi söker dig som är strukturerad, noggrann och arbetar effektivt med ambitionen att alltid göra ett bra jobb. Du behärskar svenska väl, både i tal och skrift.
Tidigare erfarenhet av lagerarbete, exempelvis orderplock, arbete med automation eller truckkörning, är meriterande men inget krav.Kvalifikationer
• En annan sysselsättning på 50%.
Meriterande:
• Lagererfarenhet
Välkommen med din ansökan!
Om Pokayoke
Pokayoke är ett kompetensbolag inom logistik med bemanning som kärnverksamhet. Vi består av logistikspecialister och med vår långa erfarenhet i branschen finns det inte en logistikutmaning vi inte stått inför. Detta är en kunskap vi nu vill dela med oss av.
Hos oss är alla lika värda. Vi tar hand om varandra och vill ständigt lära varandra och av varandra. Vi är öppna för utveckling och gör alltid vårt bästa i uppdrag och samarbeten vi jobbar med. Inställningen är det viktigaste på Pokayoke! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Pokayoke AB
(org.nr 559354-2128), https://pokayoke.se/
Nellickevägen 22 (visa karta
)
412 63 GÖTEBORG Kontakt
Madelene Marin mm@pokayoke.se Jobbnummer
10023501