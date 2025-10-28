Extrajobb på lager (dagtid)
2025-10-28
Om tjänsten
I denna tjänst består arbetsuppgifterna av: - Manuellt orderplock och packning - Hantering av inkommande och utgående gods - Returhantering
Artiklarna som hanteras är bland annat hjälpmedel, implantat och verktyg som används inom vården. Arbetspassen är hel- eller halvdagar, dagtid, måndag-fredag.
Arbetsplatsen är belägen i Svågertorp, Malmö. Det finns goda kollektiva förbindelser.
Din profil
Vi söker dig som...
Är engagerad, positiv och noggrann
Trivs bra med att arbeta både i grupp och självständigt
Vill och kan arbeta cirka 3 dagar i veckan (dagtid)
Vi ser gärna att du arbetat med plock och pack på lager sedan tidigare. Krav för tjänsten
Du har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%, t.ex. studier, annat arbete eller eget företag
Du behärskar svenska och engelska i tal och skrift
Truckkort med behörighet B1-B3 samt erfarenhet av truckkörning
Meriterande för tjänsten
Körkort och tillgång till bil
Om ansökan
Stämmer detta in på dig? Sök tjänsten redan idag! Urvalet sker löpande. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.
(org.nr 556634-4429), http://www.logent.se Arbetsplats
Logent Jobbnummer
