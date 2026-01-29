Extrajobb på Dagabs lager - Jönköping
Dina arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar:
Truckkörning och orderplock av livsmedelsvaror
Packning och färdigställande av beställningar på pall för leverans ut till matbutikerna
Livsmedelsprodukterna plockas på en färskavdelning vilket innebär att temperaturen är +2 grader.
Arbetstider
Arbetstider vardagar 06:00-15:00 och 07:00-16:00
Arbete söndagar kan också förekomma
Vi ser att du vill och kan arbeta i genomsnitt 2 gånger i veckan under terminstid. Du bestämmer själv vilka 2 dagar du är tillgänglig för att arbeta. Du lägger dig tillgänglig för arbete veckovis.
Start för tjänsten är omgående
Arbetet inleds med totalt fem dagar obligatorisk utbildning. Första veckan är utbildningen onsdag, torsdag, fredag kl 07:00-16:00. Andra veckan är utbildningen måndag och tisdag kl 07:00-16:00.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%. Eftersom detta är ett krav för att kunna anställas.
Kan arbeta i genomsnitt 2 veckodagar i veckan under terminstid
Kan arbeta upp till heltid under sommar & lov
Ej förekommer i belastningsregistret
Pratar svenska, både i tal & skrift
Truckkort
Körkort och tillgång till bilProfil
Har god fysik och som trivs med att arbeta med kroppen.
Har ett gott sinne för ordning och noggrannhet.
Trivs med att arbeta i högt tempo
Förmåner
Våra medarbetare flexibel löneutbetalning genom Cappy. En frivillig förmån som ger dig möjligheten att när som helst mellan ordinarie lönedagar själv göra uttag från din intjänade lön.
Tillgång till gym
Betald utbildning
Flexibel schemaläggning
OM JOB&TALENT
