Extrajobb Leveransmottagare | Lernia | Norrköping
2025-09-30
Är du pensionär eller har en annan huvudsaklig sysselsättning med flexibilitet? Just nu söker vi en serviceinriktad leveransmottaggare till Elis Textilservice AB. Låter det som något för dig, tveka inte med att skicka in din ansökan redan idag! Publiceringsdatum2025-09-30Om tjänsten
• Timanställning (konsultuppdrag via Lernia Bemanning)
• Dagtid, tisdag, torsdag och fredag klockan 10:00-12:00
• Norrköping
Arbetstider och dagar kan eventuellt justeras beroende på säsong, vi ser därav gärna att du är flexibel och kan arbeta om schemat möjligtvis behövs ändras med kort varsel.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat mottagande av ny leverans, uppackning av varor och vidare leverans av produkter till specifik avdelning. Du arbetar på Elite Grand Hotel i Norrköping och på arbetsplatsen kan du stöta på gäster och kunder med frågor. Vi ser därför gärna att du är serviceinriktad och tycker om kundbemötande.
Om dig
• Annan huvudsaklig sysselsättning om minst 50% såsom studier, annat deltidsarbete eller pension.
• Goda kunskaper i svenska, tal och skrift.
• B-Körkort & tillgång till bil
Vi ser att du som söker är en person som är lojal, flexibel, engagerad och samtidigt genuint intresserad och tycker om att arbeta. Du är en person som är noggrann och har ett öga för kvalité samtidigt som du är social samt har respekt för din omgivning och medmänniskor. Du är en person som trivs att arbeta i taktat flöde och har inga problem med att arbeta i ett högt arbetstempo.
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som ansvarar för ditt uppdrag, stöttar och utvecklar dig i din yrkesroll och ser till att du trivs på din arbetsplats.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Om du har några frågor eller funderingar, vänligen kontakta oss via e-post på bemanning.linkoping@lernia.se
. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag!
Vi välkomnar särskilt dig som är pensionär att söka tjänsten, men alla ansökningar är av intresse. Ersättning
