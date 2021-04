Extrajobb inom terminal/företagscentrum för dig som är student! - Studentconsulting Sweden AB (Publ) - Lagerjobb i Malmö

Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Lagerjobb / Malmö2021-04-08Är du en serviceinriktad person som trivs med att arbeta noggrant och effektivt? Är du studerande och vill ha ett fartfyllt lagerarbete där det även ingår kundkontakt? Då har vi tjänsten för just dig!Arbetsuppgifterna kommer att bestå av ankomstregistrering och sortering av paket, orderplock, samt utlämning av paket till kund i deras kundcenter.Arbetstiderna kan variera men är förlagda på dagtid, måndag till fredag. Passen är lite olika tider men koncentrerade mot 10.30-18.30. Även pass tidigare på morgonen eller på eftermiddagen kan ibland förekomma. Du ska kunna arbeta minst 2-3 pass i veckan under terminerna och vara tillgänglig för arbete i sommar.Arbetsuppgifterna innebär främst:KundkontaktPakethanteringSorteringTruckkörningVår kund är ett erkänt post- och logistikföretag. Koncernen har drygt 40 000 medarbetare och förmedlar omkring 30 miljoner försändelser varje dag! Säkerligen har ni varit del av någon form av deras tjänster som involverar bland annat tredjepartslogistik och spedition.Du kommer vara anställd av StudentConsulting men uthyrd till vår kund. Företaget ligger i Toftanäs, Malmö.Tjänsten kommer starta under april för upplärning.2021-04-08För att vara aktuell för tjänsten krävs det att du är studerande på högskola/universitet, gymnasiet eller komvux.För att passa för tjänsten är du punktlig, arbetsvillig och fysiskt uthållig då det kan förekomma tunga lyft. Det är meriterande om du arbetat med service tidigare och trivs med kundkontakt.ServiceinriktadPunktligEffektivNoggrannDet är krav att du har körkort då tjänsten även kan innebära en del körning av paket. Du kommer även att behöva köra en del truck, därför är det ett krav att du har truckkort eller är villig att ta för tjänstens start.Tycker du att tjänsten låter intressant? Sök redan idag, vi arbetar löpande med urval.Sökord: Extrajobb, terminal, kundservice, service, studentMångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi rekryterat över 11 000 personer det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.se Varaktighet, arbetstidStuderande 6 mån eller längreFast lönSista dag att ansöka är 2021-04-30Studentconsulting Sweden AB (Publ)5677581