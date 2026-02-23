Extrajobb inom teknikinformation
Sigma Technology Information AB / Marknadsföringsjobb / Linköping Visa alla marknadsföringsjobb i Linköping
2026-02-23
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sigma Technology Information AB i Linköping
, Norrköping
, Katrineholm
, Nyköping
, Flen
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-02-23Beskrivning av jobbet
Vill du få en fot in i en växande och spännande bransch samtidigt som du studerar? Nu söker vi en junior teknikinformatör till vårt team i Linköping. Perfekt för dig som vill kombinera studier med praktisk erfarenhet inom teknisk kommunikation.
Vi söker dig som är en initiativrik problemlösare och en nyfiken person som vill utvecklas tillsammans med oss på Sigma Technology Information. Hos oss får du möjlighet att arbeta med dokumentation i teknikintensiva miljöer och bygga värdefull erfarenhet redan under studietiden.
Som teknikinformatör är du med och tar fram samt strukturerar målgruppsanpassad teknisk dokumentation.
Det kan exempelvis handla om:
Uppdatering och strukturering av tekniska instruktioner
Omformulering och anpassning av information för olika målgrupper
Kvalitetssäkring och språkgranskning
Baskunskaper
För att trivas hos oss tror vi att du:
Har ett intresse för teknik
Är analytisk, strukturerad och kvalitetsmedveten
Trivs i dialog med andra men är trygg i att ta eget ansvar
Gillar att bygga förtroende och skapa ordning i komplex information
Vågar ställa frågor
Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av XML- eller CMS-verktyg
Erfarenhet av Adobe Creative Suite
Du får introduktion och handledning och växer successivt in i mer ansvar.
Personliga färdigheter, egenskaper, erfarenhet
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper, ditt engagemang och din vilja att utvecklas tillsammans med oss på Sigma Technology Information.
Vi erbjuder
Sigma Technology Information är mer än bara ett konsultbolag. Vi är ett tryggt och stabilt företag där du får möjlighet att arbeta med både spännande projekt och engagerade kollegor.
Våra uppdrag kan skilja sig åt, men gemenskapen i teamet är konstant.
Hos oss får du:
Ett meriterande extrajobb inom en växande bransch
Praktisk erfarenhet parallellt med dina studier
Möjlighet att bygga specialistkompetens inom teknikinformation
En tydlig utvecklingsväg mot en framtida heltidsroll
Vi tror på långsiktiga relationer, både med våra kunder och med dig som medarbetare.
Det här är en perfekt möjlighet för dig som vill kombinera studier med relevant arbetslivserfarenhet och samtidigt skapa en stark grund för en framtida karriär inom teknisk kommunikation. Ersättning
Fixed salary Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sigma Technology Information AB
(org.nr 556348-3634), https://sigma.se/sv/position/?id=profiler-positions-7819 Arbetsplats
Sigma Technology Jobbnummer
9758776