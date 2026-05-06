Extrajobb inom Lager & Industri
Jovi Konsult AB / Lagerjobb / Malmö Visa alla lagerjobb i Malmö
2026-05-06
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jovi Konsult AB i Malmö
, Lomma
, Staffanstorp
, Lund
, Svedala
eller i hela Sverige
Studerar eller arbetar du minst 50 % och vill ha ett flexibelt extrajobb vid sidan av? Vi söker nu lager- och industriarbetare till vår kund i Malmö för arbete vid behov.Publiceringsdatum2026-05-06Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta i en lager- eller industrimiljö där tempot stundtals är högt och arbetsuppgifterna varierar. Exempel på arbetsuppgifter:
Plock & pack av varor
In- och utleveranser samt godshantering
Sortering, märkning och scanning av produkter
Truckkörning (vid behörighet)
Enklare montering eller maskinhanteringBakgrund
Vi söker dig som är noggrann, ansvarstagande och trivs med ett fysiskt arbete. Du är flexibel och har en positiv inställning till att arbeta i ett högt tempo. Tidigare erfarenhet från lager, industri eller liknande är meriterande.Kvalifikationer
Annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 % (t.ex. studier eller arbete)
Möjlighet att arbeta dagtid (kväll/helg kan eventuellt förekomma)
God svenska i tal och skrift
Meriterande
Truckkort A och/eller BKörkortskrav
Urval
Vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Skicka därför in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7692365-1985219". Arbetsgivare Jovi Konsult AB
(org.nr 559082-6797), https://jovikonsultab.teamtailor.com
Stora Nygatan 75 (visa karta
)
211 37 MALMÖ Arbetsplats
Jovi Jobbnummer
9895685