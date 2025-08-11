Extrajobb inom lager
Insitepart AB / Lagerjobb / Eskilstuna Visa alla lagerjobb i Eskilstuna
2025-08-11
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Insitepart AB i Eskilstuna
, Västerås
, Strängnäs
, Enköping
, Heby
eller i hela Sverige
Dina Arbetsuppgifter och profil
Vill du arbeta på en plats där ingen dag är den andra lik? Nu söker vi dig som vill jobba extra som truckförare i en aktiv och välorganiserad lagerverksamhet! Arbetet är varierande och kan även innebära uppgifter som orderplock, lastning, lossning och annan hantering av gods. Här får du vara en viktig del av flödet och bidra till att allt fungerar som det ska.
Är du student, jobbar deltid eller har en annan huvudsaklig sysselsättning och söker ett extrajobb inom lager? Då har vi det perfekta extrajobbet för dig! Vi söker dig som är har ett intresse utav att teamwork, är noggrann och tar ansvar. Vi letar efter dig som kan arbeta minst 2-3 dagar i veckan och kan vara tillgänglig inom kortvarsel. Arbetstiderna är varierande och förlagda under dag/kvällstid. OBSERVERA ATT MAN MÅSTE HA EN ANNAN HUVUDSAKLIG SYSSELSÄTTNING, ANTINGEN STUDIER PÅ 100% ELLER ANNAT ARBETE PÅ MINST 50%.
Vi erbjuder digDu som jobbar hos oss får en arbetsgivare som gör sitt yttersta för att du ska få utvecklas och få alla möjligheter till att nå goda resultat. Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag vilket betyder att vi följer alla rådande lagar och erbjuder dig som anställd säkra arbetsvillkor och kollektivavtal. Våra flexibla medarbetare är kärnan i vår verksamhet och en viktig faktor till vår starka tillväxt.
Villkor. Truckkort A+B och erfarenhet av att köra truck
God fysik
Arbeta 2-3 dagar i veckan
Insitepart tillämpar bakgrundskontroll hos de kandidater som blir aktuella för anställning.
Annan huvudsaklig sysselsättning, antingen studier på 100% eller annat arbete på minst 50%.
Låter detta som din nästa utmaning?
På Insitepart är alla välkomna att söka jobb oavsett ålder, kön, erfarenhet eller etnisk bakgrund. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet när vi rekryterar, för vi vet att rätt person på rätt plats skapar ett stort mervärde för både kund och dig som person.
Skicka gärna in din ansökan redan idag! Vi arbetar med löpande urval och tjänsterna kommer att tillsättas när vi funnit rätt kandidater. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Insitepart AB
(org.nr 559024-5048), https://insitepart.se/ Arbetsplats
Insitepart Jobbnummer
9452061