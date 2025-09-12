Extrajobb i butik - konsultuppdrag via StudentConsulting

Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm
2025-09-12


Få erfarenhet, tjäna extra och jobba med skönhet!

Vi söker dig som vill arbeta extra i en mindre butik med fokus på försäljning och service. Som konsult kommer du att representera StudentConsulting och hoppa in vid behov i butiken.

Om rollen:
Butiken är liten och bemannas oftast av en person åt gången. Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att bestå av:
• Försäljning och kundservice
• Kassahantering
• Påfyllning av produkter

Arbetstider
Vardagar: 11.00-18.00
Lördagar: 11.00-16.00

Personal är på plats 15 minuter innan öppning och stannar 15 minuter efter stängning.

Störst behov finns på lördagar samt på eftermiddagar (ca 4-timmarspass). På lördagar arbetar du ensam i butiken, men butikschef finns tillgänglig på telefon.

DETTA SÖKER VI

Vi ser gärna att du har erfarenhet från butik eller försäljning, men det är inget krav. Ett intresse för skönhetsprodukter är meriterande, men grundläggande kunskap räcker. Viktigast är att du är serviceinriktad, självgående och trygg i att ta ansvar när du arbetar ensam

Det krävs att du:

• Är studerande eller arbetar minst 50% och kan visa intyg på det
• Är flexibel och kan hoppa in vid behov

Ansök redan idag!
Intervjuer och urval pågår löpande, så tveka inte att skicka in din ansökan redan nu!

OM FÖRETAGET

Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.com

Ersättning
Fast lön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-16
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Studentconsulting Sweden AB (Publ) (org.nr 556674-7449)

Arbetsplats
StudentConsulting

Kontakt
Linara Valiulina
linara.valiulina@studentconsulting.com

Jobbnummer
9507132

