Extrajobb i butik - konsultuppdrag via StudentConsulting
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Stockholm
2025-12-18
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Få erfarenhet, tjäna extra och jobba med skönhet på NordicFeel!
NordicFeel är en ledande e-handels- och butik inom skönhet, med ett brett sortiment av parfym, hudvård och makeup. Hos NordicFeel får du arbeta i en inspirerande miljö med skönhet i fokus, utveckla din försäljnings- och servicekompetens och vara en del av ett team som värdesätter passion för produkter och kunder.
Nu söker vi dig som vill arbeta extra i deras butik och ge kunderna en förstklassig shoppingupplevelse. Som konsult hos StudentConsulting hoppar du in vid behov och representerar både företaget och våra värderingar i butiken.
Om rollen
Butiken är liten och bemannas oftast av en person åt gången. Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att bestå av:
• Försäljning och kundservice
• Kassahantering
• Påfyllning av produkter
Arbetstider
• Vardagar: 11.00-18.00
• Lördagar: 11.00-16.00
Personal är på plats 15 minuter innan öppning och stannar 15 minuter efter stängning
På lördagar arbetar du ensam i butiken, men butikschef finns tillgänglig på telefon.
DETTA SÖKER VI
Det är ett krav att du har tidigare erfarenhet av butiksarbete eller försäljning.
Ett skönhetsintresse är också ett krav, men du behöver inte ha arbetat med något skönhetsrelaterat tidigare.
Viktigast är att du är serviceinriktad, självgående och trygg i att ta ansvar när du arbetar ensam. Du bör vara studerande eller arbeta minst 50%, och kunna visa intyg på detta. Dessutom är det viktigt att du är flexibel och kan hoppa in vid behov.
Ansök redan idag!
Intervjuer och urval pågår löpande, så tveka inte att skicka in din ansökan redan nu! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Norrlandsgatan 18 (visa karta
)
111 43 STOCKHOLM Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Linara Valiulina linara.valiulina@studentconsulting.com Jobbnummer
9652506