Extrajobb i butik - Arvika/Töcksfors
Svenska Storesupport Bemanning AB / Butikssäljarjobb / Arvika Visa alla butikssäljarjobb i Arvika
2025-09-11
, Eda
, Sunne
, Årjäng
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svenska Storesupport Bemanning AB i Arvika
, Eda
, Sunne
, Årjäng
, Munkfors
eller i hela Sverige
Vi söker positiva och serviceinriktade butiksmedarbetare som vill vara en del av vårt team! Är du en person som gillar att hjälpa kunder, arbeta i ett högt tempo och ha kul på jobbet? Då kan det här vara jobbet för dig!
Vad du kommer att göra: Hjälpa kunder och ge dem bästa möjliga service
Arbeta i kassan och hantera betalningar
Packa upp och fylla på varor i butiken
Se till att butiken alltid ser snygg och inbjudande ut
Vem vi tror att du är: Positiv och gillar att jobba med människor
Stresstålig och trivs i en fartfylld miljö
Flexibel och kan hoppa in på kort varsel
Tidigare erfarenhet är ett plus, men inget krav - vi lär dig det du behöver!
Vi erbjuder: Ett roligt och socialt jobb där ingen dag är den andra lik
Möjlighet att utvecklas och få mer ansvar över tid
Flexibla arbetstider som passar dig som studerar eller har annat jobb
Anställningsform Som extraanställd hos oss lägger du själv in din tillgänglighet. Du behöver kunna arbeta 2 dagar/vecka med fokus på vardagar, både dag- och kvällstid. Ditt schema kommer att bestå av såväl inplanerade som akuta arbetspass.
Krav Du måste ha fyllt 18 år för att kunna anställas i denna tjänst.
För att anställas och vara anställd i denna tjänst krävs det att du studerar eller har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%.
Vi använder oss av Verifieras kontrollverktyg för att säkerställa att de aktuella kandidaterna inte har en bakgrund som är oförenlig med tjänsten.
Meriterande Körkort och bil.
Är du intresserad?
Bli en del av vårt team och sök tjänsten redan idag. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så skicka därför in din ansökan så snart som möjligt!
Vi kan tyvärr inte hantera ansökningar via mejl, vänligen sök via vårt ansökningsformulär nedan.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Storesupport by Job&TalentStoresupport är en del av Job&Talent, en av de snabbast växande aktörerna inom rekryterings- och bemanningsbranschen globalt, med huvudkontor i Madrid och verksamhet på de största europeiska marknaderna, USA och Sydamerika. Job&Talent erbjuder kvalitativa rekryterings- och bemanningstjänster inom bland annat logistik, industri, bygg, event, administration och detaljhandel. I Sverige sysselsätter vi årligen 10 000 medarbetare och omsätter 1,8 miljarder kronor. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Storesupport Bemanning AB
(org.nr 556655-9422), http://storesupport.se/ Arbetsplats
Storesupport Kontakt
Markus markus.gustafsson@jobandtalent.com Jobbnummer
9504027