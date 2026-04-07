Extrajobb Helg Servitör/Servitris
Oskar, Filip o Mattias AB / Servitörsjobb / Stockholm
2026-04-07
Vi söker just nu dig som vill arbeta extra i servisen på helger. Tjänsten innebär deltid, det är därför viktigt att du har annan sysselsättning också exempelvis studier. Det är även viktigt att du är flexibel och kan rycka in vid kort varsel vid behov.
Du behöver vara minst 20 år fyllda för att kunna vara serveringsansvarig. Du behöver även ha tidigare erfarhet av servering.
Vi söker dig som är extrovert, serviceinriktad samt har gästen i fokus. Du skall vara ansvarsfull, positiv, social och kunna arbeta i ett högt tempo som ett team med kollegorna. Du är oblyg och inte rädd för att hugga i. Vi är ett tajt gäng som har mycket kul ihop.
Känner du att det stämmer in på dig är du välkommen att maila in cv och berätta lite om dig själv och vad du gör i dagsläget.
Sedvanliga arbetsuppgifter inom servering, kassa, bar och disk förekommer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-21
E-post: work@birdsthlm.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Servis Extra". Arbetsgivare Oskar, Filip o Mattias AB
(org.nr 559003-8757), http://www.birdsthlm.se
Renstiernas gata 30 (visa karta
)
116 31 STOCKHOLM Arbetsplats
Bird Södermalm Jobbnummer
9839608