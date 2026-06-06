Extrajobb för studenter

Lumi House AB / Städarjobb / Arvidsjaur
2026-06-06


Visa alla städarjobb i Arvidsjaur, Malå, Norsjö, Sorsele, Arjeplog eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Lumi House AB i Arvidsjaur

Vi söker för sommer säsongen en städare
timanställd medarbetare (med möjlighet till förlängning)
Vi söker en ansvarsfull och pålitlig tjej från 16 år — gymnasieelev eller student — för hjälp i hemmet, städning av hotellrum och tillfällig barnpassning.

Publiceringsdatum
2026-06-06

Dina arbetsuppgifter
• städning av hotellrum, tvätt och strykning av linne
• hjälp i hemmet
• barnpassning av barn på 2 och 6 år vid behov

Anställningsvillkor
• timanställning ( ej heltid )
• ersättning för städning och hemhjälp — 150 kr/ timme
• ersättning för barnpassning — 100 kr/timme
• möjlighet till långsiktigt samarbete
• ingen tidigare erfarenhet krävs — vi lär upp dig.

Arbetet behövs främst under sommar- och vintersäsong. Under lågsäsong är arbetsbördan liten.
Tjänsten innebär ingen flytt och passar utmärkt att kombinera med studier.

Kvalifikationer
• ansvarsfull och noggrann
• punktlig
• vänlig inställning till barn
• självständig arbetsstil

Kontakta oss via e-post för mer information och för att skicka in din ansökan.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-06
E-post: lumiguesthouse@outlook.com

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Lumi House AB (org.nr 559382-4591)

Jobbnummer
9951055

Prenumerera på jobb från Lumi House AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Lumi House AB: