Extrajobb - Packare JSC Logistik AB
2025-12-12
Är du studerande eller söker ett flexibelt extrajobb där du själv kan styra dina arbetspass? Nu söker vi på JSC Logistik en packare till vårt moderna lager i Växjö. Här blir du en del av ett härligt gäng som värdesätter gemenskap, samarbete och ett gott skratt i vardagen. Perfekt för dig som vill kombinera studier eller annat med ett smidigt och flexibelt arbete!Publiceringsdatum2025-12-12Arbetsuppgifter
I denna tjänst kommer du framför allt att arbeta jobba med ompackning av kartonger, men också leverera in och ut gods från vårt lagerhanteringssystem. Om du har truckkörkort kan det bli aktuellt att stötta upp med övrigt lagerarbete också.Kvalifikationer
Vi ser det som meriterande om du har truckkörkort. Det är dock inget krav för tjänsten.
PERSONLIGA EGENSKAPER
Vi söker en lagspelare med en positiv inställning som har en förmåga att bidra till den sociala gemenskapen. Eftersom vi är en liten grupp lägger vi stor vikt vid din sociala kompetens.
OM TJÄNSTEN
Anställningen är en visstidsanställning
• Placeringsort Växjö.
• Längd och tid på arbetstid är flexibelt och enligt ök (Mellan 07-16).
• Vi har kollektivavtal
• Behovet finns omgående. Vi söker flertalet medarbetare och rekryterar löpande. Vänta därav inte med din ansökan!
OM OSS
Vi har vår verksamhet ute på Nylandaområdet i Växjö där vi flyttade in i helt nya lokaler 2023. Vi erbjuder 3PL lager och totalt är vi ca 20 medarbetare inom JSC Logistik och har verksamhet på flera orter (Växjö, Åseda, Hultsfred, Jönköping). I Växjö är vi ett glatt gäng på 7 medarbetare. Vi ingår även i den expansiva JSC-koncernen, där flera bolag med olika inriktningar inom transport och logistik ingår. Totalt är det ca 130 medarbetare och 70 tunga fordon i koncernen.
Läs gärna mer om oss på vår hemsida: https://www.jscforvaltning.se/
KONTAKTUPPGIFTER
Frågor om tjänsten:
Christoffer Hult
Lagerchef JSC Logistikchristoffer@jsclogistik.se
Du ansöker enkelt genom att svara på några frågor. Det finns möjlighet att bifoga cv och personligt brev, men det är inget krav.
Välkommen att ta kontakt vid eventuella frågor eller funderingar.
I denna rekrytering tillhandahåller Human Solutions endast systemstöd. Återkoppling i rekryteringsprocessen ges av det rekryterande företaget. Vi hänvisar vänligen eventuella frågor till angiven kontaktperson. Ersättning
Fast lön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Human Solutions AB
(org.nr 559022-5636), https://humansolutions.se/ Jobbnummer
9642898