Extrajobb - Kommunikatör / Admin inom e-handel

H-Day AB / Marknadsföringsjobb / Karlstad
2025-08-07


Extrajobb - Kommunikatör / Admin inom E-handel

Vill du kombinera kreativt innehållsskapande med administrativt arbete inom e-handel - i en roll där du får vara med och skapa minnen för livet? På Happy-day.se, en av Sveriges ledande e-handlare inom upplevelsepresenter, söker vi nu en person för extrajobb som Kommunikatör / Admin inom E-handel.

Det här är en perfekt roll för dig som vill ha ett flexibelt extrajobb vid sidan av studier eller annan sysselsättning - och samtidigt utvecklas inom både digital kommunikation och e-handelsdrift.

Om rollen

Som Kommunikatör / Admin inom E-handel kommer du att kombinera kreativt innehållsarbete med operativa uppgifter i vår e-handel. Ena stunden skapar du engagerande innehåll för webb, sociala medier och nyhetsbrev - andra stunden hjälper du våra kunder, hanterar beställningar och har kontakt med våra leverantörer. Du trivs med att växla mellan uppgifter och gillar ett högt tempo där du får ta ansvar och bidra i hela kedjan.

Dina huvudsakliga ansvarsområden:

Content & Copywriting - Skapa och optimera innehåll för vår webbplats, blogg, produkttexter och kampanjsidor

Sociala medier - Planera, skapa och publicera inlägg, reels och kampanjmaterial för Instagram, Facebook och TikTok

Foto & video - Fota, filma och redigera material till våra digitala kanaler

Kundtjänst & orderadministration - Besvara kundärenden via e-post och chatt, hantera bokningar, orderflöden och kontakt med leverantörer

Vem vi söker

Du är kreativ, ansvarstagande och gillar att kombinera skapande med struktur. Du har god kommunikativ förmåga, ett öga för detaljer och gillar att arbeta i ett högt tempo. Du behöver inte kunna allt - men du vill utvecklas och bidra.

Vi ser gärna att du:

Har erfarenhet av content marketing, digital kommunikation eller copywriting, gärna inom e-handel

Har koll på sociala medier och vet hur man skapar engagemang

Fotograferar, filmar och redigerar (eller vill lära dig mer inom det)

Är serviceinriktad, strukturerad och självgående

Har intresse för kundservice, orderhantering och e-handelsmiljöer

Det är meriterande om du har erfarenhet av Meta Ads, Google Ads eller marketing automation

Varför jobba hos oss?

Ett kreativt extrajobb - Var med och skapa innehåll som inspirerar

Brett ansvar - Få inblick i både marknadsföring och e-handel

Flexibilitet - Vi anpassar arbetstider efter vad som passar dig

Utveckling & lärande - Vi stöttar dig i din utveckling, både kreativt och operativt

Vi jobbar med upplevelser! - Hos oss får du skapa något som verkligen betyder något för våra kunder

Publiceringsdatum
2025-08-07

Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och en kort presentation av dig själv till ansok@happy-day.se
Märk mejlet med "Extrajobb - Kommunikatör / Admin inom E-handel" i ämnesraden.

Vi rekryterar löpande - så vänta inte med att skicka in din ansökan!

Vi ser fram emot att höra från dig!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-06
E-post: ansok@happy-day.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Praktikplats".

Arbetsgivare
H-Day AB (org.nr 556876-8096)
Drottninggatan 5 (visa karta)
652 24  KARLSTAD

Jobbnummer
9449993

