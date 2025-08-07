Extrajobb - Kommunikatör / Admin inom e-handel
2025-08-07
Extrajobb - Kommunikatör / Admin inom E-handel
Vill du kombinera kreativt innehållsskapande med administrativt arbete inom e-handel - i en roll där du får vara med och skapa minnen för livet? På Happy-day.se, en av Sveriges ledande e-handlare inom upplevelsepresenter, söker vi nu en person för extrajobb som Kommunikatör / Admin inom E-handel.
Det här är en perfekt roll för dig som vill ha ett flexibelt extrajobb vid sidan av studier eller annan sysselsättning - och samtidigt utvecklas inom både digital kommunikation och e-handelsdrift.
Om rollen
Som Kommunikatör / Admin inom E-handel kommer du att kombinera kreativt innehållsarbete med operativa uppgifter i vår e-handel. Ena stunden skapar du engagerande innehåll för webb, sociala medier och nyhetsbrev - andra stunden hjälper du våra kunder, hanterar beställningar och har kontakt med våra leverantörer. Du trivs med att växla mellan uppgifter och gillar ett högt tempo där du får ta ansvar och bidra i hela kedjan.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Content & Copywriting - Skapa och optimera innehåll för vår webbplats, blogg, produkttexter och kampanjsidor
Sociala medier - Planera, skapa och publicera inlägg, reels och kampanjmaterial för Instagram, Facebook och TikTok
Foto & video - Fota, filma och redigera material till våra digitala kanaler
Kundtjänst & orderadministration - Besvara kundärenden via e-post och chatt, hantera bokningar, orderflöden och kontakt med leverantörer
Vem vi söker
Du är kreativ, ansvarstagande och gillar att kombinera skapande med struktur. Du har god kommunikativ förmåga, ett öga för detaljer och gillar att arbeta i ett högt tempo. Du behöver inte kunna allt - men du vill utvecklas och bidra.
Vi ser gärna att du:
Har erfarenhet av content marketing, digital kommunikation eller copywriting, gärna inom e-handel
Har koll på sociala medier och vet hur man skapar engagemang
Fotograferar, filmar och redigerar (eller vill lära dig mer inom det)
Är serviceinriktad, strukturerad och självgående
Har intresse för kundservice, orderhantering och e-handelsmiljöer
Det är meriterande om du har erfarenhet av Meta Ads, Google Ads eller marketing automation
Varför jobba hos oss?
Ett kreativt extrajobb - Var med och skapa innehåll som inspirerar
Brett ansvar - Få inblick i både marknadsföring och e-handel
Flexibilitet - Vi anpassar arbetstider efter vad som passar dig
Utveckling & lärande - Vi stöttar dig i din utveckling, både kreativt och operativt
Vi jobbar med upplevelser! - Hos oss får du skapa något som verkligen betyder något för våra kunder

Publiceringsdatum
2025-08-07

Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och en kort presentation av dig själv till ansok@happy-day.se
Märk mejlet med "Extrajobb - Kommunikatör / Admin inom E-handel" i ämnesraden.
Vi rekryterar löpande - så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Vi ser fram emot att höra från dig!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-06
