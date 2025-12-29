Extraarbete som städare, hushåll
PREGO PREGO är ett företag som erbjuder hushållsnära tjänster med stor tillväxtpotential. Vårt fokus är att tjänsterna genomförs med hög kvalitet, skarp servicekänsla och distinkt respekt för såväl våra kunder som medarbetare.
Vi vill gärna att du hjälper oss att växa och söker därför en städare som inledningsvis vill arbeta några timmar extra i veckan.
Du tycker om att jobba effektivt, noggrant och med god känsla för "det lilla extra". Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-28
E-post: jobb@pregoprego.se Arbetsgivare Prego Prego AB
(org.nr 559321-5667)
Själlandsgatan 86 (visa karta
)
164 45 KISTA Jobbnummer
