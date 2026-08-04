Extraarbete för Student inom search!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Personaltjänstemannajobb / Luleå Visa alla personaltjänstemannajobb i Luleå
2026-08-04
, Boden
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Luleå
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige
Är du intresserad av rekryteringsprocessen? Vill du jobba med att hitta rätt person för en stor variation av tjänster?
Vi söker just nu nya kollegor till vårt searchteam som jobbar med executive search i hela Skandinavien.
För att söka tjänsten krävs det att du är student på minst 50 %.
Vi tror att du kommer trivas om du är självständig och initiativtagande som person. Att jobba som researcher på StudentConsulting kommer passa dig om du har lätt att samarbeta med andra människor och tycker att det ska vara roligt att gå till jobbet.
Rollen innebär att du kommer stötta våra rekryterare i det dagliga arbetet med fokus på search.
För att passa hos oss krävs det att du är självgående, initiativtagande och att du ser utveckling och ansvar som en spännande utmaning. Du bör trivas i att arbeta i ett högt tempo och med varierande arbetsuppgifter. Kanske tänker du dig en fortsatt karriär inom StudentConsulting när du är klar med dina studier? Du kommer att tillhöra ett team som präglas av högt i tak och som hjälper varandra.
Varje dag ger vi på StudentConsulting unga människor möjligheten att möta arbetslivet.
Vår uppgift är viktig och det arbete vi bedriver kräver ett genuint engagemang och teamwork. På StudentConsulting strävar vi efter enkelhet, vilket vi tror är en grundsten för att uppnå goda resultat. För rätt person finns oanade utvecklingsmöjligheter i ett tillväxtföretag som StudentConsulting.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som har en pågående universitetsutbildning, vi ser gärna att du har minst två terminer kvar till examen.
Då du kommer ha många kontaktytor, både externt och internt, är det viktigt att du har god kommunikationsförmåga. Att du har goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift, är därför ett måste.
Det är meriterande om du har jobbat med search innan, dock är det inget krav. Förutom krav på utbildning och språkkunskaper är din personlighet det viktigaste i denna roll.
Tjänsten är på deltid och placerad på vårt huvudkontor i Luleå. Arbetstiderna är flexibla och kan förläggas på vardagar mellan kl. 08:00 och 17:00. Du kommer arbeta vid behov, vi ser gärna att du kan jobba minst 25%, möjlighet till mer finns.
Anta utmaningen och skicka in din ansökan redan idag. Urval och intervjuer kommer ske löpande och tillsättning av tjänsten sker när vi hittat rätt person. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare StudentConsulting Sweden AB (publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Nordkalottvägen 1 (visa karta
)
972 54 LULEÅ Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Henrik Kask henrik.kask@studentconsulting.com Jobbnummer
10021355