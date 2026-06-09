Extra-/sommarpersonal Hotellstäd
Apple Hotel AB / Städarjobb / Göteborg Visa alla städarjobb i Göteborg
2026-06-09
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Apple Hotel AB i Göteborg
Apple Hotel & Konferens i Göteborg är ett familjärt hotell som etablerat sig som ett av Göteborgs bästa och mest prisvärda trestjärniga hotell. Hotellet har 116 rum och ett flertal konferensrum i olika storlekar. Sedan flera år befinner vi oss i en mycket positiv utveckling med bra beläggning och mycket återkommande gäster.
Vi söker nu en person som är intresserade av att jobba extra under sommaren och med städning av lokaler och hotellrum på Apple Hotel.
Eftersom tjänsten är extra vid behov passar det perfekt för den som studerar eller är i behov av lite extrainkomster.
I tjänsten ingår normalt städarbete men det är viktigt att du är serviceinriktad och har ett öga för att det alltid är en trevlig och snygg miljö som ger gästerna en positiv upplevelse.
Du som söker måste vara ansvarskännande med en genuin lust att leverera god service till våra gäster samt tycka att det är roligt att jobba. Du måste också vara en bra lagspelare som kan vara en del av ett positivt team.
Erfarenhet av hotellstädning är ett krav.
För frågor och information om tjänsten, kontakta Rohey på 073-691 62 32
Ansökan med en kort personbeskrivning och ett enkelt CV skickas till rohey@applehotel.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01
E-post: rohey@applehotel.se Arbetsgivare Apple Hotel AB
(org.nr 556490-1972)
Torpavallsgatan 6 (visa karta
)
416 73 GÖTEBORG Arbetsplats
Apple Hotell Jobbnummer
9956271