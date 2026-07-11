Extra restaurangbiträde omgående
Ylias Bistro AB / Servitörsjobb / Stockholm Visa alla servitörsjobb i Stockholm
2026-07-11
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Servitör/Servitris med barvana – extrapersonal sökes
Om arbetsplatsen
Vi är en välbesökt och trivsam kvartersbistro mitt i stan med en varm och välkomnande atmosfär. Hos oss möts gästerna av god mat, trevlig service och ett engagerat team. Nu söker vi en erfaren och serviceinriktad medarbetare som vill arbeta extra hos oss.Publiceringsdatum2026-07-11Dina arbetsuppgifter
Som servitör/servitris hos oss kommer du att arbeta med:
• Servering av mat och dryck.
• Alkoholservering och arbete i bar.
• Kassahantering.
• Gästbemötande och service.
• Öppning, stängning och övriga förekommande arbetsuppgifter i restaurangen.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Har minst några års erfarenhet av arbete som servitör/servitris.
• Har god vana av alkoholservering och bararbete.
• Är stresstålig, ansvarstagande och serviceinriktad.
• Trivs med att arbeta i ett högt tempo.
• Har god samarbetsförmåga och ett professionellt bemötande mot gäster och kollegor.
• Talar svenska. Engelska är meriterande.
• Kan börja arbeta omgående.
Anställningsform
• Extra vid behov.
• Arbetstiderna är främst kvällar och helger.
• Tillträde sker omgående eller enligt överenskommelse.
Urval och intervjuer sker löpande, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10
E-post: ilyas_ozne@hotmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ylias Bistro AB
(org.nr 559086-9912)
Repslagargatan 27 (visa karta
)
118 26 STOCKHOLM Jobbnummer
10000250