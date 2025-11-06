Extra produktionspersonal sökes!
2025-11-06
Cajom Pepparrot är familjeföretaget som funnit i Fjärås sedan 1929, vi odlar, importerar och förädlar de finaste råvarorna på marknaden. Vårt fokus är på tydliga smaksättare såsom Pepparrot, ingefära, vitlök etc. Vi levererar till flera kundkategorier: Foodservice, Livsmedelsindustrin, Dagligvaruhandeln samt färska råvaror till Frukt & grönt handeln.
Vi är i dagsläget 12 anställda och har en årlig omsättning på ca 27 MSEK med kraftig tillväxt. Vi finns i moderna lokaler i Fjärås Industriområde, nära motorvägspåfart och busstation ca 10 min från Kungsbacka och 30 min från Göteborg.Publiceringsdatum2025-11-06Dina arbetsuppgifter
Produktionsarbete på Cajom innebär varierande arbetsuppgifter såsom arbete vid produktionslinjen, paketering, orderplock, lagerhantering, lastning och lossning av gods, löpande kvalitetsarbete samt städning.
Arbetet är fysiskt krävande och förutsätter att du trivs i en sådan miljö.
Vi söker dig som har:
Vi tror vi att du har följande egenskaper / erfarenheter för att trivas med arbetet & i gruppen:
• Noggrann Livsmedelsarbete innebär 100% kvalité och hygien
• Praktisk läggning Du är inte rädd för att hugga i där det behövs
• Teknikintresse Du är intresserad av att lära dig nya maskiner och att lösa problem
• Integritet Du visar respekt för andra människor i ord & handling
• Erfarenhet från livsmedelsproduktion eller liknande miljö
• Kunskap om HACCP och kvalitetsarbeten är meriterande
• Ha goda kunskaper i svenska i tal och skrift
• Truckkort är meriterande
Övrig information:
• Omfattning 1 tjänst avser heltid tom 9 januari 2026.
Samt en tjänst extra vid behov
• Arbetstid 07.00-16.00
• Startdatum Snarast
Skicka in din ansökan tillsammans med CV till: jobb@cajom.se
Sista dag att ansöka är 2025-11-14. Intervjuer sker löpande och tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdag så skicka in din ansökan snarast =) Så ansöker du
