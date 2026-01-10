Extra personal undersköterska eller vårdbiträde, hemtjänst Olir AB
Olir AB / Undersköterskejobb / Vaxholm Visa alla undersköterskejobb i Vaxholm
2026-01-10
, Värmdö
, Lidingö
, Stockholm
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Olir AB i Vaxholm
, Stockholm
, Solna
, Täby
eller i hela Sverige
Hemtjänst OLIR AB söker extra personal. Arbetsplats: VAXHOLM
Du bor i Vaxholm, har undersköterske- eller vårdbiträde utbildning.
Krav: körkort och tillgång till bilen.
Arbetstid: lördag, söndag Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-09
E-post: oliridag@gmail.com Arbetsgivare Olir AB
(org.nr 556887-1080) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vaxholm Kontakt
Irina Tchebotareva oliridag@gmail.com Jobbnummer
9677084