Extra personal undersköterska eller vårdbiträde, hemtjänst Olir AB

Hemtjänst OLIR AB söker extra personal. Arbetsplats: VAXHOLM
Du bor i Vaxholm, har undersköterske- eller vårdbiträde utbildning.
Krav: körkort och tillgång till bilen.
Arbetstid: lördag, söndag

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-09
E-post: oliridag@gmail.com

Arbetsgivare
Olir AB (org.nr 556887-1080)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Vaxholm

Kontakt
Irina Tchebotareva
oliridag@gmail.com

Jobbnummer
9677084

