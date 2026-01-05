Extra personal sökes till lager i Staffanstorp
Dina arbetsuppgifter och profil
Vi söker lagerarbetare för vår kund i Staffanstorp. För att lyckas i arbetet som ambulerande arbetare söker vi dig som har ett prestigelöst förhållningssätt, är positiv, effektiv och ordningsam. Vi tror att detta passar väl för dig som är flexibel då arbetsuppgifterna kan variera. För att passa hos oss bör man vidare vara strukturerad och ansvarstagande, ha en hög arbetsmoral samt uppskatta ett stående och aktivt jobb.Arbetstiderna varierar, vardagar 06:00-15:00, kvällstider 16:00-23:00 och helger förekommer. Tjänsten tillsätts efter överenskommelse.
Vi erbjuder dig
Du som jobbar hos oss får en arbetsgivare som gör sitt yttersta för att du ska få utvecklas och få alla möjligheter till att nå goda resultat. Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag vilket betyder att vi följer alla rådande lagar och erbjuder dig som anställd säkra arbetsvillkor och kollektivavtal. Våra flexibla medarbetare är kärnan i vår verksamhet och en viktig faktor till vår starka tillväxt.Publiceringsdatum2026-01-05Anställningsvillkor
Minst 18 år gammal
Behärskar det svenska språket
Tillgänglig för start i omgående
Har en annan sysselsättning på 100%
Meriterande med lagererfarenhet samt truckerfarenhet
Har med fördel B-körkort och tillgång till bil
Vi tillämpar bakgrundskontroll innan anställning
Låter detta som din nästa utmaning?
På Insitepart är alla välkomna att söka jobb oavsett ålder, kön, erfarenhet eller etnisk bakgrund. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet när vi rekryterar, för vi vet att rätt person på rätt plats skapar ett stort mervärde för både kund och dig som person.
Skicka gärna in din ansökan redan idag! Vi arbetar med löpande urval och tjänsterna kommer att tillsättas när vi funnit rätt kandidater. Så ansöker du
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7002278-1773975". Arbetsgivare Insitepart AB
(org.nr 559024-5048), https://jobb.insitepart.se
Skeppsbron (visa karta
)
211 20 MALMÖ Arbetsplats
Insitepart Jobbnummer
9669851