Extra personal inom hemtjänst i norra innerstaden
Aariya Omsorgsgruppen AB / Undersköterskejobb / Stockholm Visa alla undersköterskejobb i Stockholm
2025-08-29
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Aariya Omsorgsgruppen AB i Stockholm
, Norrköping
eller i hela Sverige
Om jobbet
Sedvanliga arbetsuppgifter som omvårdnad- och serviceuppgifter inom hemtjänst ingår. Tjänsterna avser både dag- och kvällsarbete samt helgarbete.Publiceringsdatum2025-08-29Kvalifikationer
För att vara aktuell för någon av tjänsterna ska du uppfylla samtliga krav nedan:
Utbildad undersköterska eller vårdbiträde
Du behöver ha B-körkort.
Du ska kunna tala och skriva svenska.
Du behöver goda kunskaper i matlagning och hushållssysslor som städning och klädvård.
För att jobba på vår enhet på Södermalm behöver du kunna cykla (ej krav på övriga enheter)
Om dig
Utöver ovan söker vi dig som kan och vill se helhetsbilden utifrån kundens behov och perspektiv. Du är initiativtagande och arbetar kvalitetsmedvetet. Du kan arbeta lika bra på egen hand som i grupp. Du är en flexibel lagspelare som gärna ställer upp och hjälper kollegor.Ersättning
Timlön.
Arbetsplats
Tjänsten utgår från vårt kontor på Östermalm. Vi begär utdrag från belastningsregistret från samtliga sökande. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Aariya Omsorgsgruppen AB
(org.nr 559404-9610), https://mervida.se Arbetsplats
Aariya Kontakt
Emma Brännström emma.brannstrom@mervida.se Jobbnummer
9481766