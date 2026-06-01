Extra Nattportier till Apple Hotel
2026-06-01
Apple Hotel & Konferens i Göteborg är ett familjärt hotell som etablerat sig som ett av Göteborgs bästa och mest prisvärda trestjärniga hotell. Hotellet har 116 rum och ett flertal konferensrum i olika storlekar. Sedan flera år befinner vi oss i en mycket positiv utveckling med bra beläggning och mycket återkommande gäster.
En av våra extra nattportierer skall nu gå vidare till nytt arbete.
Vi söker därför en nattportier som kan arbeta 2 nätter varannan helg samt extra vid behov.
Du bör ha viss erfarenhet av hotell och gärna vana att jobba natt. Det är viktigt att du älskar service och tycker att det är roligt när det är mycket att göra. Noggrannhet och förmåga att hålla många bollar i luften samtidigt är viktiga egenskaper i receptionen på Apple Hotel.
Det år viktigt för oss att vi hittar en personlighet med rätt inställning, ett glatt humör och som verkligen gillar att möta hotellets gäster.
Tjänsten passar perfekt för den som studerar på högskola eller liknande och som behöver ett extrajobb.
Passar du in på ovanstående beskrivning. Skicka då en kortfattad beskrivning av dig själv som person och en CV till: rohey@applehotel.se
Märk ansökan: Nattportier
Har ni frågor går det bra att kontakta Rohey på 073-691 62 32 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14
E-post: rohey@applehotel.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Apple Hotel AB
(org.nr 556490-1972), http://www.applehotel.se
416 73 GÖTEBORG
