Extra arbete som personaladministratör!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Administratörsjobb / Västerås Visa alla administratörsjobb i Västerås
2026-03-04
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Västerås
, Hallstahammar
, Eskilstuna
, Enköping
, Köping
eller i hela Sverige
Är du redo att vara den viktiga länken i ett av Nordens ledande bemannings- och rekryteringsföretag? Vi söker nu efter entusiastiska teammedlemmar som vill ha ett fartfyllt extra arbete!
På StudentConsulting är den ena dagen aldrig den andra lik. Förändringar sker i snabb takt och vi växer både som kollegor och organisation varje dag. Vi som jobbar på enhet Västerås/Eskilstuna trivs i en nytänkande, snabbt föränderlig och tempofylld arbetsmiljö där vi arbetar tillsammans för att nå resultat.
StudentConsulting är ett av Sveriges ledande bolag inom bemanning och rekrytering med kontor över hela Norden. Vi är ett bolag där det är högt i tak och snabbt till beslut. Vi brinner för att matcha kompetens och personlighet till rätt arbetsplats och uppgift.
Som personaladministratör hos oss kommer du tillhöra ett härligt team med framåtanda, engagemang och där något hela tiden händer. I rollen kommer du att stötta kollegor i deras dagliga arbete med bland annat administrativa arbetsuppgifter, kontakt med kandidater och konsulter. Du kommer jobba i ett nära samarbeta med både affärschef, kundansvariga och rekryterare.
Axplock av arbetsupgifter:
Urval
Telefonintervjuer
Inbokning av intervjuer
Referenstagning
Schemaläggning
Sjukfrånvarohantering
Telefonkontakt med konsulter och delvis kunder
Tjänsten är på ca: 15-20h/vecka och arbetstiderna är främst förlagda på kontorstider så vi ser gärna att du kan arbeta dagtid och är flexibel i dina arbetstider. Under sommarperioden Juni, Juli och Augusti ser vi gärna att du har möjlighet att arbeta mer.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som läser på Universitet eller Högskola inom personal/försäljning/service eller liknande och har minst 1 år kvar av dina studier. Har du arbetslivserfarenhet inom personalarbete, service, rekrytering ses detta som mycket meriterande, dock är det inget krav.
Vi tror att du som person har hög social kompetens och älskar att möta nya människor och skapa goda relationer över tid. Du är självgående och handlingskraftig med förmåga att prioritera det som i slutändan påverkar ditt resultat. Du drivs av att leverera mot uppsatta mål och deadlines.
I Teamet är du lagspelaren som har lätt för att samarbeta med personer i din omgivning. Du har en positiv inställning och är orädd för nya uppgifter och du är den som ser möjligheter i utmaningar. Vi ser gärna att du som söker har B-körkort.
Inkommande ansökningar kommer att behandlas löpande och tjänsten kommer att tillsättas så fort vi hittar rätt person. Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Slottsstigen 2 (visa karta
)
722 11 VÄSTERÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Elin Ek vasteras@studentconsulting.com Jobbnummer
9777988