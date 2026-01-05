Expressarbetare till Pipers AB
2026-01-05
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Om tjänsten
Vi söker nu trevliga samt arbetsvilliga personer för
expressarbeten i Stockholm. Du väljer själv vilka
dagar/tider som passar just dig.
Vi utför transporter, flyttar samt monteringar.
Vi är alltid minst 2 personer vid varje arbetspass och
vårt arbetsredskap är lätta lastbilar.
Arbetstiden samt arbetsplatserna varierar, vi jobbar i
hela Stockholmsområdet. Våra kunder är primärt
privatpersoner, men även företag och organisationer.
Vi ser gärna att du är i fysiskt god kondition samt att du
är social och serviceinriktad. Ett stort plus är om du har B-körkort. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-04
