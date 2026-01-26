Exportspeditör till Siemens Energy
Unik Resurs I Sverige AB / Speditörsjobb / Finspång Visa alla speditörsjobb i Finspång
2026-01-26
Företagspresentation Till vår kund Siemens Energy, en ledande global aktör inom energibranschen, söker vi nu en Exportspeditör för ett uppdrag på deras site i Finspång. Företaget är tack vare högteknologisk och innovativ produktutveckling en etablerad partner inom energisektorn som levererar avancerade samt hållbara lösningar för marknadens nuvarande och framtida behov. Du får genom det här uppdraget möjlighet att arbeta i en internationell och framåtsträvande miljö där utvecklingsmöjligheterna är många. Det här är inledningsvis ett konsultuppdrag på ca 12 månader via Unik Resurs med mycket god möjlighet till förlängning.
Vi tillämpar löpande urval vilket innebär att uppdraget kan komma att tillsättas tidigare än sista ansökningsdatum.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden Som exportspeditör är du dedikerad till specifika exportflöden där du ansvarar för transportrelaterade frågor. Externa kontakter med bland annat leverantörer, transportagenter, kundrepresentanter etc förekommer mycket frekvent och är en naturlig del i arbetet. Arbetet innebär även interna kontakter med bland annat projektledare, materialkoordinatorer, inköpare och internlogistik. Dina Ansvarsområden * Skapa transportdokument * Transportupphandling * Transportbokning * Leverantörskontakter * Leveransbevakning * Utfärda anmodan för sändningar * Utfärda export/tullhandlingar * Kontroll och kontering av frakt- och speditionsfakturor * Transportreklamationer * Utveckla och digitalisera våra transport- och tullprocesser Om avdelningen Speditionsavdelningen hanterar alla uppdrag inom transport och tull för Finspångs nyproduktion och serviceverksamhet. Inom avdelningen finns flera olika rollen inom projekt-, export- och importspedition.
Din profil * Du har relevant högskoleutbildning och/eller flerårig kvalificerad erfarenhet inom logistik, import/export.* Erfarenhet av internationella transport- och tullfrågor samt avtalsskrivning är starkt meriterande.* Du kan kommunicera obehindrat på engelska i både tal och skrift. Ytterligare språkkunskaper som spanska, tyska eller ryska är en fördel.* Goda kunskaper i Microsoft Office och SAP är också ett plus.* Som person drivs du av att ha ett omväxlande arbete i en speditionsverksamhet med högt tempo. Du har en god förmåga att strukturera ditt arbete även i pressade situationer.* Du är flexibel och bekväm i att organisera och prioritera på ett effektivt sätt.* Du har en naturlig förståelse för kundrelationer och samverkan med samarbetspartners. I stressade situationer är du lugn, uppvisar stabilitet och kan hantera hastiga förändringar. Du är en lyhörd lagspelare som är rak och tydlig i din kommunikation.* Du är intresserad av hållbarhetsfrågor inom transport och gör detta till en del av ditt dagliga arbete.* Som person är du drivande och kan arbeta självständigt. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och visar ett starkt intresse att vara med och utveckla verksamheten.* Du är kostnadsmedveten men samtidigt serviceinriktat vilket gör att du kan hitta rätt service till rätt pris.
Dina möjligheter till personlig utvecklingVi erbjuder en omväxlande speditionsroll med engagerade kollegor och en diversifierad grupp. Utveckling av det vi gör är en naturlig del av det dagliga arbetet vilket också möjliggör personlig utveckling. Inom avdelningen finns ett antal olika roller med olika komplexitet vilket gör att utvecklingsmöjligheterna inom avdelningen är stora. Vi som företag har en unik bredd inom transporter och tull vilket gynnar den personliga utvecklingen för de som jobbar på avdelningen.
Bli en del av Unik Resurs - Din karriär och utveckling är vår prioritet! Vi värderar varje individs unika kompetens och engagemang. På Unik Resurs strävar vi efter att inte bara vara din arbetsgivare, utan en partner i din karriärsutveckling. Vi är ett team och genom regelbundna avstämningar jobbar vi tillsammans för att du både ska utvecklas och trivas i din roll som konsult. Vårt erbjudande:
• Fast månadslön: Hos oss får du ekonomisk stabilitet med en konkurrenskraftig och pålitlig månadslön.
• Trygga anställningsvillkor: Vi följer kollektivavtal och erbjuder förmånliga försäkringar för din trygghet och välbefinnande.
• Personlig och professionell utveckling: Du kommer att ha kontinuerlig kontakt med din Konsultchef, som finns där för att ge både personlig support och professionell coachning.
• Unikt nätverk: Som en del av Unik Resurs är du aldrig ensam. Du blir en del av ett nätverk av professionella, där samarbete och stöd står i centrum.
• Kompetensutveckling genom Unik Academy: Vi investerar i din framtid genom kontinuerlig utbildning och utvecklingsmöjligheter via vår Unik Academy.
Vi välkomnar dig att ta nästa steg i din karriär med oss på Unik Resurs. Ansök idag för att bli en del av vårt engagerade och framåtsträvande team!
Ansök redan idag! Passar du in på ovanstående profil, tveka inte att ansöka redan idag! Urval sker löpande vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.Glöm inte att motivera så utförligt som möjligt varför just du är lämplig för denna tjänst och att uppdatera dina uppgifter i ditt CV.Sök tjänsten genom att klicka på ansök och registrera dig i vår databas, detta för att följa riktlinjerna som gäller för GDPR.
För frågor gällande tjänsten eller rekryteringsprocessen vänligen kontakta ansvarigt rekryteringsteam;Jessica Ferm070-410 63 91jessica.ferm@unikresurs.se
Unik Resurs Välkommen till Unik Resurs!Din rekryterings- & utvecklingspartner i med- & motgång
Hos oss är du alltid välkommen att kontakta ansvarig rekryterare om du har frågor eller funderingar kring ett annonserat uppdrag.Om inte detta uppdrag passar dig är du välkommen att kontakta oss så kanske vi kan hitta ditt drömjobb tillsammans. Vi känner regionen och vet var du kan göra bäst nytta med din profil.
Lycka till!
