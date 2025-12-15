Exportspeditör | Siemens Energy | Finspång
2025-12-15
Har du erfarenhet av export, transport och tull och vill ta nästa steg i din karriär? Vi på Jefferson Wells söker en exportspeditör till Siemens Energy i Finspång för ett spännande konsultuppdrag. Som exportspeditör hos Siemens Energy i Finspång arbetar du med internationella transporter, spedition och tullprocesser i en dynamisk miljö. Vill du utvecklas som exportspeditör hos Jefferson Wells och Siemens Energy i Finspång? Varmt välkommen med din ansökan!
Ort: Finspång
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Uppdragslängd: 1 år, med möjlighet till förlängning
Om jobbet som exportspeditör:
Som exportspeditör hos Siemens Energy i Finspång blir du en nyckelperson i hanteringen av internationella transporter och tullfrågor. Du arbetar nära både interna funktioner (projektledare, materialkoordinatorer, inköpare och internlogistik) och externa parter (leverantörer, transportagenter och kundrepresentanter). Rollen innebär att du ansvarar för specifika exportflöden, säkerställer korrekta dokument och driver utveckling och digitalisering av transport- och tullprocesser.
Vanligt förekommande arbetsuppgifter:
* Skapa transportdokument, kontroll och kontering av frakt- och speditionsfakturor och hantera transportreklamationer.
* Transportbokning och leveransbevakning.
* Leverantörskontakter.
* Utfärda export/tullhandlingar.
* Utveckla och digitalisera transport- och tullprocesser.
Den vi söker:
Vi söker dig som har relevant utbildning eller flerårig erfarenhet inom logistik med fokus på import/export. Du har god förståelse för internationella transport- och tullfrågor, trivs i ett högt tempo och arbetar strukturerat även under press. Du är kommunikativ, samarbetsinriktad och har ett naturligt kundfokus - samtidigt som du är kostnadsmedveten. Du är självständig, drivande och bidrar aktivt till utvecklingen av verksamheten, gärna med ett hållbarhetsperspektiv inom transporter.
Vi ser gärna att du har:
* Relevant högskoleutbildning och/eller flerårig kvalificerad erfarenhet inom logistik, import/export.
Erfarenhet av internationella transport- och tullfrågor samt avtalsskrivning (meriterande).
* Mycket goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift; spanska, tyska eller ryska är en fördel.
* Goda kunskaper i Microsoft Office och SAP.
* Intresse för hållbarhetsfrågor inom transport och att göra detta till en del av ditt dagliga arbete.
* Självständighet, ansvarstagande och driv att utveckla processer.
* Serviceinriktning kombinerat med kostnadsmedvetenhet - du hittar rätt service till rätt pris.
Om Jefferson Wells:
Jefferson Wells är ett konsult- och rekryteringsbolag specialiserat kompetensförsörjning av chefer och specialister. Jefferson Wells unika expertis och branscherfarenhet gör att vi kan få verksamheter att växa och erbjuda en långsiktig karriärutveckling för våra kandidater. Jefferson Wells finns på ett 50-tal orter i Sverige och i mer än 50 länder världen över och är en del av ManpowerGroup. Med vårt omfattande nätverk kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb.
Hur du ansöker:
För att söka tjänsten klickar du på "Ansök nu" och skapar ett konto hos oss. Notera att vi inte tar emot ansökningar via mail. Vi arbetar med löpande urval och ser fram emot din ansökan snarast. Ersättning
