Export Control Analyst till Saab Aeronautics
Framtiden i Sverige AB / Administratörsjobb / Arboga Visa alla administratörsjobb i Arboga
2025-11-03
, Kungsör
, Köping
, Hallstahammar
, Eskilstuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Framtiden i Sverige AB i Arboga
, Kungsör
, Köping
, Eskilstuna
, Örebro
eller i hela Sverige
Vill du ha ett arbete där noggrannhet, ansvar och internationella samarbeten går hand i hand? Som Export Control Analyst hos Saab Aeronautics får du en nyckelroll i att säkerställa att några av världens mest avancerade projekt följer rätt lagar och regelverk - från Sverige till andra sidan jordklotet. Här får du växa i en spännande miljö där teknik, juridik och global affär möts.
Om rollen som Export Control Analyst
Som Export Control Analyst hos Saab Aeronautics blir du en viktig del av företagets exportkontrollfunktion inom Business Support. Här arbetar du för att säkerställa att nuvarande och framtida affärer hanteras i enlighet med svenska och internationella lagar och regelverk.
Du blir en del av ett engagerat team som verkar över flera orter och stöttar verksamheten i varierande frågor som rör exportkontroll.
Arbetsuppgifterna består exempelvis av:
Handläggning av ansökningar mot svenska och utländska myndigheter
Uppföljning och rapportering till myndigheter rörande tillstånd, produkter och exportflöden
Hantering av slutanvändarintyg och exportklassning av hårdvara, mjukvara och information
Delta i projekt och stötta verksamheten med rådgivning i exportkontrollfrågor
Bidra till interna utbildningar inom området exportkontroll
Stötta organisationen i det dagliga arbetet med att följa upp leveranser, tillstånd och exportregler
Detta är en administrativ och analytisk roll som kräver struktur, ansvarstagande och förmågan att förstå både tekniska och legala sammanhang.
Du erbjuds:
Hos Saab Aeronautics får du möjlighet att växa inom ett område med stort ansvar och samhällsviktig betydelse. Du får:
En trygg och flexibel arbetsplats med högt i tak och kollegor som gärna delar kunskap.
Stora utvecklingsmöjligheter
En arbetskultur som präglas av öppenhet, lärande och balans mellan arbete och fritid.
Du får arbeta i ett erfaret team där stämningen är positiv och hjälpsam och där ingen dag är den andra lik.
I tjänsten som Export Control Analyst söker vi dig som har:
Som person är du strukturerad och kan hålla koll på många saker samtidigt. Du är en lagspelare som hjälper dina kollegor när det behövs och gärna bollar lösningar tillsammans. Rollen som Demand & export coordinator passar dig som har kundens bästa i fokus, är prestigelös och vågar fråga istället för att gissa.
Skallkrav
Relevant utbildning eller erfarenhet inom teknik, juridik, ekonomi eller administration
Teknisk förståelse - exempelvis förmågan att läsa ritningar, sprängskisser eller CAD-underlag
Flytande svenska och engelska, både i tal och skrift
Svenskt medborgarskap (krav för säkerhetsprövning)
Möjlighet att resa vid behov
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av arbete inom exportkontroll, tull, inköp eller myndighetskontakt
Kunskap i affärssystemet IFS
Grundläggande förståelse för internationell handel och regelverk
Som person är du:
Noggrann och analytisk - du trivs med att arbeta metodiskt och strukturerat
Kommunikativ- du vågar stå på dig och guida verksamheten rätt
Serviceinriktad och samarbetsvillig - du har lätt för att skapa goda relationer
Förändringsbenägen och flexibel - du planerar om och kan prioritera arbetsuppgifter utefter behov
Om Saab Aeronautics
Saab Aeronautics är en innovativ leverantör av flygplanssystem i världsklass. Inom affärsområdet bedrivs forskning, utveckling och produktion av militära och civila flygplanssystem, som exempelvis Gripen. Saab arbetar för att säkra framtiden inom flygindustrin genom hållbar innovation, teknisk spets och långsiktigt samarbete.
Om Framtiden AB
Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige.
För denna tjänst kommer du inledningsvis att jobba som konsult via Framtiden för att på sikt kunna övergå i anställning direkt hos Saab. Publiceringsdatum2025-11-03Anställningsvillkor
Placeringsort: Linköping, Arboga eller Huskvarna
Omfattning: Heltid, dagtid
Start: Februari 2026 eller enligt överenskommelse
Vi går igenom ansökningar löpande, tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Ansök redan idag! Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ZR_51522_JOB". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Framtiden i Sverige AB
(org.nr 556686-5142), http://www.framtiden.com Arbetsplats
Framtiden AB Kontakt
Clara Albinsson clara.a@framtiden.com Jobbnummer
9586709