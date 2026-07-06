Explainer på Tekniska Museet
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2026-07-06
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Vill du inspirera genom lustfyllt lärande?
På Tekniska Museet söker vi ständigt nya kollegor som delar vår passion för att berätta om STEAM, demonstrera roliga experiment och skapa minnesvärda upplevelser för våra besökare. Som Explainer får du chansen att göra skillnad genom att lära ut teknik och naturvetenskap på ett underhållande och vetenskapligt sätt.
Om Tekniska Museet
Med cirka 388 000 besökare 2019, varav mer än hälften är barn och unga, erbjuder vi en fantastisk helhetsupplevelse där målet är att välkomna 500 000 besökare per år. Vi är både ett science center och Sveriges största tekniska museum, där barn och vuxna tillsammans utforskar och upptäcker hur allting hänger ihop – från industrins barndom till framtidens storslagna visioner. Publiceringsdatum2026-07-06Om tjänsten
Vi söker en engagerad och ansvarsfull individ till vårt Explainerteam. Som Explainer är du en nyckelperson i den Publika verksamheten, och ansvarar för att leverera spännande visningar, god service i Information och butik, samt att våra allmänna ytor är välkomnande.
Arbetsuppgifter inkluderar
Hålla guidade visningar, programpunkter och workshops för museets alla olika besöksgrupper.
Samarbeta med eventavdelningen inför konferenser, företagsvisningar, och andra evenemang.
Aktivt delta i den dagliga driften och säkerställa att utställningsytorna upprätthåller en hög kvalité.
Bemanna kassa och butik. Kvalifikationer
Erfarenhet som guide, av eventverksamhet eller liknande erfarenhet inom kulturell eller utbildningsmiljö är meriterande.
Starkt självledarskap samt förmåga att motivera och stödja ett team.
Utmärkta kommunikationsfärdigheter på svenska och engelska, då visningsverksamheten sker på båda språken.Profil
Vi söker dig som är positiv, energifylld och brinner för att inspirera om STEAM på ett lustfyllt sätt. Du har en stark kommunikativ förmåga och trivs med att interagera med olika grupper. Vi tror på mångfald och välkomnar sökande från alla bakgrunder och erfarenheter.Så ansöker du
Tjänsterna är deltidstjänster på 45%, med 6 månaders prövotid. Arbete förläggs på vardagar, helger och lov. Arbete gäller primärt kvällstid, vardagar samt varannan helg. Vi genomför löpande urval och intervjuer och tillsätter tjänsterna så snart vi hittar rätt kandidat.
Mejla din ansökan till rekrytering_publika@tekniskamuseet.se
och märk ämnesraden med "Explainer HT26".
Vi ser fram emot din ansökan!
Tekniska Museet behandlar personuppgifter enligt vår Integritetspolicy. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-27
E-post: rekrytering_publika@tekniskamuseet.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Explainer HT26". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stiftelsen Tekniska Museet
, https://www.tekniskamuseet.se/
Museivägen 7 (visa karta
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115 27 STOCKHOLM Arbetsplats
Tekniska Museet Jobbnummer
9994009