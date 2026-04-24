Expert transportsäkerhet - Projekt 2026-2028
Om Kriminalvården
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Transportavdelningen (TA) har i uppdrag att transportera och övervaka frihetsberövade personer. Det är Kriminalvårdens klienter som förflyttas mellan häkten och anstalter, till domstolsförhandlingar och sjukhus med mer. TA transporterar även frihetsberövade personer åt exempelvis Polisen, Statens institutionsstyrelse, Migrationsverket och psykiatrin. Lär mer här: https://www.kriminalvarden.se/fangelse-frivard-och-hakte/kriminalvardens-transportavdelning/
Vi söker dig som vill vara med och forma framtidens Kriminalvård. Du bidrar med nya perspektiv och energi i ett uppdrag som är både viktigt och meningsfullt. Sektionen för transportsäkerhet söker nu en erfaren och utvecklingsinriktad person som får i uppgift att leda arbetet med ett antal viktiga utvecklingsfrågor inom området transportsäkerhet.
Som anställd inom Kriminalvården finns, utöver statliga förmåner, en stor möjlighet till vidareutveckling.Publiceringsdatum2026-04-24Dina arbetsuppgifter
I denna expertroll, som drivs i projektform till och med december 2028 kommer du ha ett utpekat ansvar för ett avgränsat antal frågor med stor betydelse för utveckling av Kriminalvårdens transportsäkerhetsarbete. I uppdragsbeskrivningen ingår bl.a att;
Samordna och driva Transportavdelningens arbete inom klientbemötande, samtalstekniker och informationshantering.
Samordna och driva Transportavdelningens implementering och kunskapslyft med fokus på transportsäkerhet i allmänna miljöer inom konceptet Prediktiv profilering.
Samordna och driva Transportavdelningens kunskapslyft inom området akutsjukvård i transportsituationer.
Utveckla och etablera arbetssätt för förbättrad kommunikation och dialog i transportsäkerhetsfrågor från central till lokal nivå.
Driva pilotverksamhet för utveckling av fysisk/teknisk transportsäkerhet.
Då rättsväsendet, Kriminalvården och transportverksamheten befinner sig i en expansiv och spännande fas kan uppdragsbeskrivningen och innehållet i tjänsten komma att förändras och/eller utökas under projekttiden.
Det förväntas att du har möjlighet att arbeta och driva frågor på distans. Resor med övernattning förekommer regelbundet.
Placeringsort för tjänsten är Stockholm, Göteborg, Malmö, Norrköping, Örebro eller Härnösand.Kvalifikationer
Till rollen som expert söker vi dig som klarar av att på egen hand planera, organisera och prioritera ditt arbete i flera parallella projekt. Du är tydlig i din kommunikation och säkerställer att budskap samt förväntningar tydligt klargörs. Vidare är du bra på att arbeta med komplexa frågor och klarar av att analysera för att därefter lösa komplicerade problem. I stressade och pressade situationer bibehåller du lugnet och har förmåga att fokusera på rätt saker.
Vi söker dig som har:
Högskoleutbildning med för Kriminalvården relevant inriktning eller annan utbildning i kombination med erfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant
Erfarenhet av arbete inom Kriminalvården
B-körkort
Goda kunskaper i Officepaketet
Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
Det är även meriterande med:
Utbildning inom utbildningsledning och/eller instruktörsverksamhet.
Erfarenhet av arbete inom Kriminalvårdens Transportverksamhet.
Erfarenhet av arbete med Transportsäkerhetsfrågor.
Erfarenhet av arbete med utbildningsfrågor.
Erfarenhet/kunskap inom projektets sakområden.
OBS! Sök tjänsten genom att gå in via denna länk och inte via knappen 'Sök jobbet': https://kiminalvarden.varbi.com/se/what:job/jobID:925794/ Övrig information
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Varbi. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-07
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225), http://kriminalvarden.varbi.com
Tullportsgatan 2A (visa karta
)
871 41 HÄRNÖSAND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Transportavdelningen, Sektionen för transportsäkerhet Kontakt
Nilla Mölk (OFR/ST) Nilla.Molk@kriminalvarden.se 077-2280800
