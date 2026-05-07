Expert till Kriminalvårdens IT-avdelning
Om Kriminalvården
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Vill du vara med och bidra till ett tryggare samhälle? Vår IT-avdelning genomför en stor satsning med fokus på en digital Kriminalvård. Tillsammans jobbar vi för att skapa förutsättningar och lösningar som gör skillnad i vår verksamhet. IT-avdelningen är under stark tillväxt. Vi söker dig som har ett stort IT-intresse, kunskaper och erfarenheter som kan berika vår digitaliseringsresa och som vill vara med och göra skillnad i samhället inom just din profession.Publiceringsdatum2026-05-07Dina arbetsuppgifter
Enheten för drift och infrastruktur ansvarar för att utveckla och förvalta de infrastrukturella IT-tjänsterna som erbjuds Kriminalvårdens verksamhet. Enheten består av tre sektioner; sektionen för plattformstjänster, sektionen för infrastrukturtjänster och sektionen för arbetsplatstjänster. Vi söker nu två seniora experter med fokus på infrastruktur och plattformstjänster som vill ta ett helhetsansvar för att designa, utveckla och kvalitetssäkra robusta, skalbara och säkra IT-miljöer. Tjänsterna är direktunderställda chefen för Drift och Infrastruktur med placering vid huvudkontoret i Norrköping.
I rollen som teknisk expert kommer du ha ett övergripande ansvar för att definiera, designa och leda arbetet med att bygga och vidareutveckla Kriminalvårdens infrastruktur- och plattformslösningar. Du kommer att vara en nyckelperson i arbetet med att säkerställa skalbara och hållbara tekniska lösningar för applikationsdrift och infrastrukturtjänster. Du säkerställer hög kvalitet genom automatisering, effektiva arbetssätt och krav på prestanda, säkerhet och tillgänglighet, samtidigt som du driver strategiska tekniska vägval och införandet av nya teknologier. Rollen innebär även samarbete med leverantörer och att främja en kultur präglad av innovation, lärande och kontinuerlig förbättring.Kvalifikationer
Som teknisk expert styrs du av mål- och resultattänkande i prioriteringar, planering och agerande. Du arbetar på tills projekt är avslutade och resultat uppnådda. Du tar initiativ, kommer med idéer och nya angreppssätt samt förblir motiverad och effektiv i såväl med- som motgång. Det är självklart för dig att underhålla dina expertkunskaper och att vara en kunskapsresurs för andra.
För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
Akademisk utbildning företrädesvis inom systemvetenskap, datavetenskap eller annan ingenjörsutbildning, alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant.
Erfarenhet som chef inom IT med budget, personal och verksamhetsansvar från stora organisationer
Erfarenhet av att driva större förändringsprocesser och verksamhetsutveckling både inom det egna området men också med det egna området som utgångspunkt, mot andra områden
God kunskap om IT-infrastruktur och drift
Goda kunskaper i tal och skrift på svenska
Det är meriterande om du har:
Certifiering inom ITIL
Dokumenterad chef-/ledarskapsutbildning
Erfarenhet av ledarroll i offentliga verksamheter
Erfarenhet att leda i en verksamhet i stark tillväxt
Kunskap om leveransmodeller enligt ITIL
Kunskap om tjänstifiering av ITÖvrig information
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Varbi. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-28
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225), http://kriminalvarden.varbi.com
Slottsgatan 78 (visa karta
)
601 80 NORRKÖPING Arbetsplats
IT-avdelningen, Enheten för drift och infrastruktur Kontakt
Tina Olsson Sirén (Saco-S) 073-3166746 Jobbnummer
9896289