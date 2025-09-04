Expert inom hemstädning - Hemfrid Stockholm 2025
HEMFRID SÖKER DIG SOM VILL ARBETA SOM SERVICETEAMARE I STOCKHOLMS LÄN
Hemfrid är Sveriges största företag inom hemstädning. Vi hjälper våra kunder med tjänster i hemmet så som städning, fönsterputs, flyttservice och mycket annat.
Vi söker ständigt efter personal som kan tänka sig jobba hos oss runt om i Stockholm och andra delar av Sverige. Besök gärna vår hemsida www.hemfrid.se/karriar
för att se andra städer där vi söker personal i.
HEMSTÄDNING I VÄRLDSKLASS
Att jobba med oss på hemfrid innebär att du får ett roligt, varierande jobb inom hemstädning. Som service teamare blir du en del av ett sammansvetsat team där du tillsammans med dina kollegor arbetar för att göra våra kunders vardag enklare. Du kommer att arbeta med ett härligt gäng från olika delar av världen, där vi stöttar och hjälper varandra för att skapa bästa möjliga service.
Vi letar efter dig som:
Tycker om att jobba i team med andra kollegor
Ha tidigare erfarenhet inom städning
Är engagerad och vill utvecklas inom städning
Pratar svenska eller engelska
Kan arbeta flexibla timmar
Är flexibel att arbeta utan fasta kunder
Det är starkt meriterande om du har körkort (B), och gärna egen bil
Vi erbjuder dig;
Vi erbjuder dig allt från timanställning till en sysselsättningsgrad på 50-75%. Beroende på vad som passar dig!
Kollektivavtal och bra anställningsvillkor
Ansvarsförsäkring, sjukförsäkring, pensionsförsäkring och friskvårdsbidrag
Utbildning inom hemstädning med fokus på din utveckling
Härliga kollegor från hela världen
Vill du bli en av oss? Välkommen med din ansökan!
Har du några frågor angående tjänsten eller vår rekryteringsprocess är du varmt välkommen att kontakta oss på hr@hemfrid.se
.
Nyfiken på var vi söker personal? Upptäck alla områden här!
HEMFRID IS LOOKING FOR YOU WHO WANT TO WORK AS A SERVICETEAMARE IN STOCKHOLM REGION
Hemfrid is Sweden's largest company in home cleaning. We assist our customers with household services such as cleaning, window washing, moving services, and much more.
We are constantly looking for staff who are interested in working with us in Stockholm and other parts of Sweden. Please visit our website www.hemfrid.se/karriar
to see other cities where we are hiring.
WORLD-CLASS HOME CLEANING
Working with us at Hemfrid means you'll have a fun, varied job in home cleaning. As a service team member at Hemfrid, you will be part of a close-knit team, working alongside your colleagues to make our customers' everyday lives easier. You will work with a great group of people from different parts of the world, where we support and help each other to provide the best possible service.
We are looking for someone who:
Enjoy working in a team with other colleagues.
Have previous experience from a cleaning profession.
Is committed and wants to develop within cleaning
Speaks Swedish or English
Can work flexible hours
Are flexibel to work without fixed customers
It is highly desirable if you have a driving license (B) and preferably your own car
We offer you:
We offer everything from hourly employment to a workload of 50-75%, depending on what suits you best!
Collective agreement and good employment conditions
Liability insurance, health insurance, pension insurance, and wellness allowance
Training in home cleaning with a focus on your development
Wonderful colleagues from all over the world
Do you want to join us? Welcome to apply!
If you have any questions regarding the position or our recruitment process, feel free to contact us at hr@hemfrid.se
.
Curious about where we're hiring? Discover all our locations here!
