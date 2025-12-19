Expert fysisk säkerhet
På Migrationsverket arbetar vi med en av vår tids stora samhällsfrågor - migrationen. Totalt är vi cirka 6 000 personer här, och vi har ett ovanligt viktigt jobb!
Migrationsverkets Säkerhetsavdelning är en del av huvudkontoret och har det övergripande ansvaret för säkerhet och beredskap i myndigheten.
Vid Säkerhetsavdelningen arbetar experter med informationssäkerhet, fysisk säkerhet, personalsäkerhet, krisberedskap och civilt försvar, internutredning, medarbetarskydd och övriga säkerhetsfrågor inom hela spannet från verksamhetsskydd till säkerhetsskydd.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
I rollen som expert fysisk säkerhet blir din uppgift att tillsammans med övriga experter inom området bidra till att på ett strukturerat sätt säkerställa och kontinuerligt vidareutveckla myndighetens arbete med fysisk säkerhet. I arbetet ingår ett omfattande internt samarbete, bland annat i tvärfunktionella grupper, liksom extern samverkan med andra myndigheter och organisationer. Du verkar för ett ökat säkerhetsmedvetande inom myndigheten. Du deltar i framtagande och vidareutveckling av styrdokument och utvecklar och tillämpar rutiner och vägledningar för uppföljning och kontroll av fysisk säkerhet. Vidare bidrar du till att utveckla metoder för att identifiera skyddsvärden och att göra bedömningar och riskanalyser. I rollen ingår även att handlägga säkerhetsincidenter och bistå med omvärldsbevakning inom området. Du kommer även att bidra med dina expertkunskaper som deltagare i projekt som bedrivs inom och utanför myndigheten.
Arbetet präglas av högt tempo, bitvis korta deadlines och en stor variation av arbetsuppgifter. Du skapar struktur, identifierar förbättringsområden och medverkar aktivt till en kultur av ansvarstagande och utveckling.
Vem är du?
Du arbetar bra med andra människor och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du är kommunikativ med ett tydligt och pedagogiskt uttryck. I arbetet krävs att du är strukturerad, självgående och har en vilja och förmåga att ta egna initiativ.
Du tänker strategiskt och har ett brett perspektiv på frågor. Det är viktigt att du har förmågan att se på sakers långsiktiga betydelse och vidare konsekvenser och kan justera ditt agerande utifrån det. Det är även viktigt att du kan se den fysiska och tekniska säkerhetens roll i samspel med andra delar på säkerhetsområdet för att uppnå en god dynamisk säkerhetsnivå. Vi arbetar i en verksamhet där man inte alltid vet hur varje arbetsdag kommer att se ut. Det innebär att vi behöver vara flexibla och hantera vår vardag utifrån olika perspektiv och olika verksamhetsbehov med en helhetssyn för Migrationsverkets och våra sökandes bästa för ögonen.
I vårt arbete som statstjänstemän ställs även höga krav på gott omdöme och en hög säkerhets- och sekretessmedvetenhet.
Du som söker har:
Akademisk utbildning inom relevant område eller annan utbildning i kombination med erfarenhet som Migrationsverket bedömer som likvärdig
Flerårig erfarenhet av arbete med fysisk säkerhet
God kunskap om Stöldskyddsföreningens normer inbrottsskydd-Byggnader och lokaler (SSF 200) och larmklasser (SSF 130)
God kunskap om fysisk fastighetssäkerhet så som larm, passerkontroll, lås, utrymning, CCTV
Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Svenskt medborgarskap
Det är meriterande om du har:
Tagit fram styrande och stödjande dokument för fysisk säkerhet samt arbetat med uppföljning och kontroll av fysisk säkerhet på myndighet eller större organisation
Arbetat med säkerhetskyddslagstiftningen utifrån fysiskt säkerhetsperspektiv.
Strategiskt arbete inom säkerhetsområdet
Kunskap inom angränsande säkerhetsområden så som brandskydd, informationssäkerhet, medarbetarskydd, säkerhetsprövning och/eller säkerhetsskyddad upphandling
Erfarenhet av arbete i låst miljö
Erfarenhet av arbete i olika andra typer av boendemiljöer
Erfarenhet av projektledning och entreprenadjuridik
Upplysningar
Anställningsform: Tillsvidare med inledande 6 månader provanställning
Arbetstider: Kontorsarbetstid alt. förtroendearbetstid
Placering: Norrköping eller Stockholm
Resor i tjänsten förekommer.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kommer att genomföras. Utifrån detta föreligger krav på svenskt medborgarskap. Anställningen förutsätter en godkänd säkerhetsprövning.Publiceringsdatum2025-12-19Så ansöker du
Välkommen med dina ansökningshandlingar senast den 18 januari 2026. Vi tar emot din ansökan via vårt rekryteringssystem.
Om rekryteringsprocessen
Vi använder urvalsfrågor under ansökningen. Besvara dem så utförligt du kan eftersom dina svar har betydelse för om du är kvalificerad att gå vidare i rekryteringen eller inte. I vissa rekryteringar använder vi också tester för att bedöma hur väl din skicklighet stämmer överens med tjänsten du söker. Vid en eventuell intervju kan du även få svara på frågor kopplat till säkerhet.
För att arbeta på Migrationsverket behöver du ha rätt att vistas och arbeta i Sverige på någon av dessa grunder: svenskt medborgarskap (krav för vissa tjänster), nordiskt medborgarskap, EU-medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd.
Individuell lönesättning tillämpas
