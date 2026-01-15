Expeditionsföreståndare till Flygstaben
Om enheten
Flygstaben är Flygvapenchefens stöd i att leda luftstridskrafterna, inklusive samtliga flottiljer och skolor i Flygvapnet i alla nivåer av konfliktskalan. Flygstaben i Uppsala har en samordningssektion i vilken en stabsexpedition (STEX) ingår. Stora mängder inkommande, upprättade och utgående handlingar passerar expeditionen varje dag. På stabsexpeditionen arbetar både militär och civil personal. Vi söker nu en civil expeditionsföreståndare.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
I din roll som expeditionsföreståndare kommer du att arbeta som registrator med särskilt ansvar för att arbetsleda övriga registratorer vid expeditionen. Du kommer att planera, koordinera och prioritera arbetet inom expeditionstjänsten och rapportera till chefen för stabsexpeditionen. Sammanlagt handlar det om att arbetsleda sex-åtta individer på daglig basis. Till din hjälp kommer du ha stöd från en administratör.
I rollen som registrator kommer du att arbeta med registrering och distribuering av inkommande och utgående handlingar samt bemanna vår interna receptionsdisk där du ger stöd och service till Försvarsmaktens handläggare i dokumenthanteringsfrågor. Du är med och säkerställer att våra processer följer gällande lagar och regler, samt att känslig information hanteras på ett korrekt sätt.
Som expeditionsföreståndare förväntas du leda utvecklingen av rutiner och processer kopplat till dokumenthantering och kommer även att hantera förfrågningar från allmänheten samt arbeta med övrigt förekommande uppgifter på sektionen.
Viktigt om tjänsten
Som anställd vid Flygstaben kommer du att bli krigsplacerad. Det innebär en skyldighet att tjänstgöra vid höjd beredskap eller krig. Stabsexpeditionen ska kunna verka under dygnets alla timmar, ibland från andra platser än de ordinarie kontoren. Utbildningar och övningar kan innebära begränsade perioder av oregelbunden och obekväm arbetstid, inklusive enstaka helgtjänstgöringar. Enstaka tjänsteresor på annan ort inom Sverige kan förekomma.
Den här tjänsten kan komma att innebära skiftarbete, exempelvis arbete under dagskift 07.30-16.00 under vissa perioder och kvällsskift 12.00-20.30 under andra perioder. Även andra tider kan komma att bli aktuella utifrån verksamhetens förutsättningar och behov. Nattarbete förväntas inte ske annat än under övningar, höjd beredskap eller krig.
Tjänsten innebär inte formellt chefsansvar.
Kvalifikationer
• Erfarenhet av arbete som registrator eller arkivarie, alternativt annan erfarenhet som arbetsgivaren anser vara likvärdig
• Eftergymnasial examen med inriktning registratur, arkivvetenskap, ledarskap, administration eller annan utbildning som arbetsgivare ansvara vara likvärdig
• Aktuell, relevant och väl vitsordad erfarenhet av att arbetsleda personal
• Mycket god datorvana inklusive kunskaper i Officepaketet
• Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på engelska
• B-körkort Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är noggrann, ansvarstagande, strukturerad och serviceinriktad. Du har förmåga att skapa trygghet i ett arbetslag genom att utöva ett ödmjukt, tydligt och lyhört ledarskap med tillit till andras kompetens och förmåga. Du bidrar aktivt till ett gott samarbete och till bra stämning i arbetslaget. Du är en handlingskraftig person som får jobbet gjort, oavsett om det är av rutinmässig karaktär eller kräver ett mer kreativt förhållningssätt. Du har förmåga att inspirera andra att tillsammans uppnå uppsatta mål. I din roll kommer du att hantera information som kräver hög integritet och ett säkerhetsmedvetet arbetssätt även under perioder med hög arbetsbelastning och korta tidsförhållanden. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande
• Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter, i synnerhet inom Försvarsmakten eller annan statlig myndighet
• Erfarenhet av att leda utveckling av rutiner och processer
• Erfarenhet av att hantera sekretessbelagd information
• Utbildning inom informationssäkerhet
Upplysningar om tjänsten
Lämnas av Chef Stabsexpeditionen Axel Bennhage. Övrig information
Anställningsform: Tillsvidare (civil). Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Tillträdesdatum: Tidigast mars 2026, exakt tidpunkt efteröverenskommelse.
Arbetsort: Uppsala
Omfattning: 100 %
Arbetstid: Utifrån verksamhetens behov
Fackliga företrädare
Officersförbundet OFR/O, Lars-Olof Wretling
Försvarsförbundet OFR/S, Caroline Nilsson
SACO FM, Johan Nyström
SEKO, Åsa Karlsson
Samtliga kontaktpersoner nås via växeln på 08-788 75 00
Välkommen med din ansökan senast 2026-02-02. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är bäst lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Flygstabens första och största uppgift är att stödja flygvapenchefens ledning av samtliga flottiljer och skolor i flygvapnet i alla nivåer av konfliktskalan. Flygstaben utvecklar, planerar, genomför och utvärderar order och direktiv ställda av flygvapenchefen. Flygstaben består av cirka 350 medarbetare. Flygvapnet organiserar och utbildar flyg-, bas- och ledningsförband och har i uppdrag att bevaka och skydda Sveriges luftrum. Det är ett uppdrag som pågår dygnet runt, året runt, för att säkerställa Sveriges integritet. Inom flygvapnet arbetar cirka 5100 medarbetare, civila och militära.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras och att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Individuell lönesättning och förmåner enligt kollektivavtal. Så ansöker du
