Executive Assistant till kund i Stockholm!
Sway Sourcing Sweden AB / Assistentjobb / Stockholm Visa alla assistentjobb i Stockholm
2026-01-20
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sway Sourcing Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Järfälla
eller i hela Sverige
Är du en trygg, strukturerad och proaktiv Executive Assistant som trivs nära ledning och affär? Nu söker vi en Executive Assistant till ett spännande uppdrag där du får en central roll i att stötta seniora ledare i en snabbrörlig och professionell miljö. Här får du stort förtroende, brett ansvar och möjlighet att verkligen göra skillnad
Om rollen
I rollen som Executive Assistant fungerar du som en viktig länk mellan ledning och organisation. Du ansvarar för att skapa struktur, tempo och kvalitet i det dagliga arbetet genom att hantera kalendrar, resor, möten och uppföljning av aktiviteter. Du koordinerar affärsrelaterade projekt, sammanfattar beslutsunderlag och säkerställer att rätt saker händer - i rätt tid.
Du arbetar nära seniora stakeholders och hanterar konfidentiell information med hög diskretion. Rollen kräver kontorsnärvaro och en hög grad av självständighet, ansvarstagande och affärsförståelsePubliceringsdatum2026-01-20Kravprofil för detta jobb
Erfaren Executive Assistant med minst +5 års erfarenhet
Stark administrativ förmåga med vana att hantera möten, resor och konferanser etc.
Trygg i dialog med seniora ledare och van att navigera i otydliga situationer
Proaktiv, strukturerad och lösningsorienterad
God digital kompetens och nyfikenhet på AI och nya verktyg
Flytande språkkunskaper i engelska både i tal och skrift
Meriterande med universitetsutbildning inom administration eller business management
Uppdragsfakta
Start: Omgående
Längd: 6 månader (möjlighet till förlängning)
Plats: Stockholm, on-site (8-17)
Flexibilitet: Viss distans i överenskommelse
Övertid: Kan förekomma vid behov
Vi ser fram emot din ansökan!
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7084184-1799285". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sway Sourcing Sweden AB
(org.nr 559360-7517), https://www.swaysourcing.com
111 29 (visa karta
)
111 29 STOCKHOLM Arbetsplats
Sway Sourcing Jobbnummer
9695481