Executive Assistant
2025-09-08
Vi leder vägen till ett hållbart arbetsliv - varje dag
Avonova är Nordens ledande aktör inom företagshälsa och ledarutveckling.
Med bred kunskap och stort engagemang hjälper Avonova organisationer och deras medarbetare att bli mer hållbara, kommunicera effektivare och må bättre. Hälsa och arbetsmiljö är avgörande faktorer för att skapa långsiktigt framgångsrika organisationer. Våra 1300 medarbetare på 170 orter levererar varje dag hälsotjänster över hela Norden. Våra kunder finns inom såväl offentlig som privat sektor.
Är du vår nya Executive Assistant?
Vill du ha möjligheten av att arbeta i ett private equity-ägt bolag och få värdefull erfarenhet från seniora ledare inom företagsledning? Då kan det vara dig vi söker för rollen som Executive Assistant!
Vi söker dig som vill ha en nyckelroll där du får möjlighet att arbeta brett med bland annat administration åt koncernchef, förberedelser inför ledningsgruppsmöten och kontorssysslor.
Om rollen
I denna del av rollen fungerar du som ett administrativt och exekutivt stöd åt vår koncernchef. Dina arbetsuppgifter kommer bland annat inkludera att:
- Stötta ledningsgruppen vid planering, framtagning av material samt närvara vid
ledningsgruppsmöten och ansvara för protokollhantering
- Ansvara för kalenderhantering, mötesbokningar och reseplanering för koncernchef
- Blandande kontorssysslor såsom att säkerställa att kontorets utrustning fungerar samt löpande beställning av frukt och andra livsmedel
Vem är du?
Vi söker dig som är strukturerad och har en god förmåga att organisera ditt arbete. Du är självgående och tar egna initiativ för det som du ser behöver göras. Du trivs i förändring och är bekväm med praktiska sysslor. Rollen kräver vidare att du är bra på att kommunicera och har en förmåga att skapa goda relationer med både interna och externa parter.
Kvalifikationer
- Kandidatexamen och gärna en masterexamen i ekonomi, finans, management eller motsvarande
- Erfarenhet av att analysera data och presentera datadrivna slutsatser
- God vana att hantera flera parallella projekt och att arbeta systematiskt
- Trygg i kommunikation med både interna och externa intressenter
- Mycket god språklig förmåga i svenska och engelska, både i tal och skrift
- Goda kunskaper i MS Office-paketet
Meriterande
- Tidigare erfarenhet från riskkapitalbackade bolag eller andra snabbväxande miljöer där strukturer och processer kan vara under kontinuerlig utveckling
- Van att arbeta nära ledning eller styrelse samt delta i förberedelser inför lednings- eller styrelsemöten
- God språklig förmåga i norska, både i tal och skrift
Anställningen
Tjänsten är en särskild visstidsanställning på 50% som sträcker sig till 20260630.
Vi har kollektivavtal med Vårdförbundet, Akademikerförbunden, Läkarförbundet och Vision. Utdrag ur belastningsregistret samt drogtest kommer att ske i samband med anställning.
Tycker du detta låter intressant är du välkommen med din ansökan med CV och personligt brev. Vi arbetar med löpande urval, ansök därför så snart som möjligt. Vill du veta mer, kontakta koncernchef Jonas Arlebäck på jonas.arleback@avonova.se
Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/59". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Avonova Sverige AB
