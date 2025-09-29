Examensarbete : Dynamisk Power Track
2025-09-29
Våra truckar är utrustade med ett s.k. Power Track-system. Detta ökar hjultrycket genom att överföra hydraultryck från lasten, vilket ökar friktionen vid bromsning och möjliggör en högre maximal körhastighet.
Dock påverkas stabiliteten negativt vid svängning. För att hantera detta används idag ett separat system som låser powertruckcylindern under vissa förhållanden när stabilitet krävs. Detta system är dock för känsligt och inte integrerat i det huvudsakliga hydraulsystemet, vilket medför begränsningar för powertrucksystemet och gör att låsresponsen blir långsam.
I ditt examensarbete på Toyota kommer du att arbeta med:
* Utveckla en integrerad lösning för Powertrucksystemet, där inget externt låssystem behövs.
* Undersöka möjligheten att vidareutveckla dagens statiska/binära Powertrucksystem med hjälp av sensorik, mjukvara och hydraulik för att uppnå bättre prestanda och eventuell kostnadsreduktion.
* Utveckla en ny metod för styrning i mjukvara och implementera den i programmeringsspråket C.
* Utvärdera lösningen genom tester både på truck och i simuleringsmiljö.
Omfattning
2 personer/30HP
Kravspecifikation
Till detta examensarbete söker vi dig/er som läser någon av följande utbildningar eller motsvarande:
* Civilingenjör Maskinteknik, gärna med inriktning mot Mekatronik
* Civilingenjör Teknisk Fysik & Elektroteknik, gärna med inriktning mot Mekatronik
Vilka är Toyota Material Handling?
Toyota Material Handling är världsledande inom materialhantering och vi gör stora investeringar för att möta framtidens behov. På vår site i Mjölby arbetar 3000 medarbetare med materialhantering från utvecklingskoncept till producerat fordon. Vår produktrange går från manuella handtruckar till självkörande fordon och innovativa energilösningar.
Hållbar arbetsgivare
På Toyota Material Handling eftersträvar vi att vara en vänskaplig, trygg och framåtsträvande arbetsplats. Kulturen bygger på Toyotas värdegrund, där respekt och ett omsorgsfullt agerande är ledord i det dagliga arbetet. Vår ambition är att stärka konkurrenskraften genom att öka mångfalden i verksamheten och ta vara på olikheter. Genom vårt framstående miljöarbete, ambitiösa klimatmål och vår personalpolitik arbetar vi för att vara en hållbar arbetsgivare.
Start
Januari 2026.
Din ansökan
Sista ansökningsdagen är 2025-11-07.
Kontakta gärna våra medarbetare för mer information:Haider Khudair, Systemingenjör, 072-4683219
Patrick Blomqvist , Gruppchef, 070-6126069
Matilda Norberg, HR, matilda.norberg@toyota-industries.eu
