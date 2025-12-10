Eventpersonal Stockholm

Bluebeq AB / Säljarjobb / Stockholm
2025-12-10


Vi utökar nu vår personalpool inför våren och hösten. Vi söker dig som vill jobba med olika former av event som eventpersonal.
Vi har ett fåtal krav:
Flytande Engelska eller Svenska (Vissa jobb kräver Svenska)
Stresstålig
Serviceinrikad
Effektiv
Flexibel
Snabb

Meriterande
Lyfta tungt
Montering med skruvdragare

Om Bluebeq
Bluebeq är en eventbyrå som framförallt jobbar med mässor, konferenser och event. Idag jobbar vi främst i samband med olika former av mässor med att bygga upp och ner montrar samt bemannar dem med personal under mässan
Välkommen med din ansökan

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25
E-post: job@bluebeq.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Eventpersonal Stockholm".

Arbetsgivare
Bluebeq AB (org.nr 556917-9921), http://www.bluebeq.se
Mässvägen 1 (visa karta)
125 30  ÄLVSJÖ

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Bluebeq

Jobbnummer
9637556

