2025-12-10
Vi utökar nu vår personalpool inför våren och hösten. Vi söker dig som vill jobba med olika former av event som eventpersonal.
Vi har ett fåtal krav:
Flytande Engelska eller Svenska (Vissa jobb kräver Svenska)
Stresstålig
Serviceinrikad
Effektiv
Flexibel
Snabb
Meriterande
Lyfta tungt
Montering med skruvdragare
Om Bluebeq
Bluebeq är en eventbyrå som framförallt jobbar med mässor, konferenser och event. Idag jobbar vi främst i samband med olika former av mässor med att bygga upp och ner montrar samt bemannar dem med personal under mässan
Välkommen med din ansökan
Sista dag att ansöka är 2026-01-25
E-post: job@bluebeq.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Eventpersonal Stockholm".
(org.nr 556917-9921), http://www.bluebeq.se
125 30 ÄLVSJÖ
För detta jobb krävs körkort.
