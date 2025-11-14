Eventpersonal affischering

Look Media AB / Säljarjobb / Västerås
2025-11-14


Look Media jobbar med event sedan 2004 i hela Sverige.
Vi söker 1 person för ett reklamuppdrag i Västerås cirka 24-25/11.
Fria arbetstider under eget ansvar, du ska montera reklambudskap under cirka 10-12 timmar.
Lönen är 170 kr/h plus sem ers 12%.
Vi kan betala milersättning upp till max 10 mil tur och retur. Du behöver ingen bil för uppdraget om du bor i Västerås, dock kan cykel vara ett bra alternativ!
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-14
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Västerås".

Arbetsgivare
Look Media AB (org.nr 559000-7927), https://www.lookmedia.se/produkt/wild-posting/
Stora Torget 2 (visa karta)
722 11  VÄSTERÅS

Jobbnummer
9605362

