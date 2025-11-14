Eventpersonal affischering
Look Media jobbar med event sedan 2004 i hela Sverige.
Vi söker 1 person för ett reklamuppdrag i Västerås cirka 24-25/11.
Fria arbetstider under eget ansvar, du ska montera reklambudskap under cirka 10-12 timmar.
Lönen är 170 kr/h plus sem ers 12%.
Vi kan betala milersättning upp till max 10 mil tur och retur. Du behöver ingen bil för uppdraget om du bor i Västerås, dock kan cykel vara ett bra alternativ!
