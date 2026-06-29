Eventpersonal
Lunds kommun / Servicepersonaljobb / Lund Visa alla servicepersonaljobb i Lund
2026-06-29
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, Burlöv
, Kävlinge
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, Malmö
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Om rollen och dina arbetsuppgifter
Välkomna och vägleda besökare, gäster och arrangörer vid evenemang.
Ansvara för in- och utsläpp av besökare samt kontroll av biljetter och entréer.
Bemanna garderob, informationsdisk och andra servicefunktioner.
Förbereda lokaler inför evenemang genom möblering, skyltning och iordningsställande av ytor.
Genomföra riggning och rivning före och efter arrangemang.
Bemanna kiosk- och försäljningsytor samt hantera kassasystem enligt gällande rutiner.
Säkerställa ordning, trivsel och god service under pågående evenemang.
Vara behjälplig vid säkerhetsrelaterade situationer och följa arenans säkerhets- och arbetsmiljörutiner.
Utföra enklare städning och återställning av lokaler före, under och efter evenemang.
Fungera som arenans ambassadörer genom att bidra till en professionell, välkomnande och positiv gästupplevelse.
Vi söker dig
Vi söker dig som är:
Serviceinriktad och engagerad med ett genuint intresse för att skapa positiva gästupplevelser.
Ansvarstagande och pålitlig med förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ.
Flexibel och lösningsorienterad i en verksamhet där förutsättningarna snabbt kan förändras.
Professionell i ditt bemötande av gäster, kunder, föreningar och kollegor.
Stresstålig och trygg i att hantera perioder med högt tempo och många samtidiga arbetsuppgifter.
Noggrann och strukturerad med förmåga att följa rutiner och instruktioner.
Kommunikationsstark och tydlig i dialogen med både gäster och medarbetare.
Representativ och fungerar som en positiv ambassadör för arenan och verksamheten.
Lösningsfokuserad med förmåga att se möjligheter och bidra till att utmaningar hanteras på ett professionellt sätt.
Du behöver också har god samarbetsförmåga och en positiv inställning till att arbeta i team.
Vi erbjuder dig
Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa.
Det här ger vi dig som medarbetare
Om arbetsplatsen
Sparbanken Skåne Arena arbetar med olika typer av event inom kultur och idrott, anläggningen är vår arena för elitidrott samt en plats för mässor och kulturevenemang som till exempel nu i höst har Hipp Hipp sin premiär hos oss
Kultur- och fritidsförvaltningens cirka 370 medarbetare arbetar för att skapa möjligheter för alla i Lunds kommun att utöva aktiviteter, uppleva, uttrycka sig, utvecklas och umgås. Detta har ett egenvärde samtidigt som det skapar mervärden som livskvalitet, bildning, gemenskap, trygghet och ett demokratiskt samhälle. Lunds kommuns kultur- och fritidsliv ska präglas av delaktighet, inflytande och medskapande. Det ska vara tillgängligt för alla oavsett bakgrund och förutsättningar och vara långsiktigt hållbart, det vill säga tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina.
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Lunds Kommun
(org.nr 212000-1132), https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb
Bruksgatan 22 (visa karta
)
222 37 LUND Arbetsplats
Kultur- och fritidsförvaltningen Kontakt
Arenachef
Rickard Persson rickard.persson@lund.se Jobbnummer
9982317