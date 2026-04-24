Eventkoordinator
2026-04-24
Rollen:
Du kommer att jobba tillsammans med kollegorna på vårt kansli för att utveckla våra evenemang i samklang med vår verksamhet och värdeord - glädje, gemenskap och trygghet. I din roll ansvarar du för föreningens evenemang såsom tävlingar, uppvisningar och andra arrangemang. Du kommer att jobba ifrån vårt kansli i Lunden. Tjänsten är ett vikariat då en av våra medarbetare ska vara tjänstledig för studier, men det finns en mycket god möjlighet till fortsatt anställning.Publiceringsdatum2026-04-24Kvalifikationer
Vi söker dig som brinner för att genomföra välplanerade och roliga evenemang. Du har en drivande personlighet och är bekväm med att planera och genomföra uppgifter på egen hand. Dina arbetsuppgifter
Planering av alla föreningens evenemang
Rekrytera och koordinera funktionärer
Fördela arbetsuppgifter inför och under event
Boka anläggningar, lokaler och utrustning
Upprätta kostnadskalkyler
Rapportering och uppföljning
Leda och koordinera eventen på platsKvalifikationer
Erfarenhet av projektledning och evenemang
Organiserad och självgående
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
Meriterande:
Utbildning inom projektledning och evenemang
Anställningsvillkor:
Heltid 100 %, vikariat med goda chanser till fortsatt anställning.
Tillträde enligt överenskommelse.
Tjänsten omfattar kvälls- och helgjobb.
Huvudsaklig arbetsplats är på vårt kansli samt de hallar där vi har evenemang. Det finns möjlighet att delvis jobba hemifrån.
Lön enligt överenskommelse.
Gf Göteborgsgymnasterna har kollektivavtal mellan Unionen och Fremia.
Vi har friskvårdsbidrag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
E-post: linda@goteborgsgymnasterna.se Omfattning
Dette er et heltidsjobb. Arbetsgivare Gf Göteborgs Gymnasterna
Prästgårdsängen 23 (visa karta
412 71 GÖTEBORG Arbetsplats
Göteborgsgymnasterna Kontakt
Enhetschef
Linda Stenman linda@goteborgsgymnasterna.se 079-3479526
