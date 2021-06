Ett uppskattat arbete - Ekblad, Carina Elisabeth - Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm

Ekblad, Carina Elisabeth / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm2021-06-28Vill du prova något nytt eller har du arbetat som personlig assistent tidigare, då kan detta vara något för dig!Jag bor i centrala Liljeholmen tillsammans med min yngsta son som är 18 år och nästintill alla typer av allmänna kommunikationer ligger runt hörnet. Jag börjar närma mig 50 år, arbetar heltid med arbetsrättslig rådgivning och när det finns tid över handarbetar jag gärna och tillbringar så mycket tid jag kan med mina 2 barnbarn.Som personlig assistent är du en mycket betydelsefull person i mitt liv och jag värdesätter högt att du ska trivas på ditt arbete. Att arbeta som personlig assistent hos mig innebär höga krav på integritet, då du kommer vara med mig när jag lever mitt liv.I dina arbetsuppgifter ingår personlig hjälp, handräckning, hushållssysslor och att finnas tillhands i så väl planerade som oplanerade situationer. Jag har levt med personlig assistans i mer än 25 år och är riktigt stolt över de fantastiska personer som arbetar hos mig och som väljer att jobba i många år. För mig är nyckeln till framgång tydlig kommunikation och ömsesidig respekt.Som person är du trygg med dig själv och uppskattar ett arbete där din insats ger mig möjligheten att vara den jag är. När det inte är pandemi ingår resor i Sverige i mitt arbete, så det är viktigt att du kan följa med mig på dem. Du får inte vara rökare.Schemat innehåller såväl 24-timmars pass som kortare pass. Då jag har behov av assistans dygnet runt är arbetet förlagt under alla veckans dagar året runt. Jag har även 4 timmar jour per natt. Jag söker någon som kan börja på enstaka pass nu under sommaren och från augusti erbjuds en dryg halvtidstjänst med stora möjligheter till såväl mer arbetstid som en tillsvidaretjänst på sikt.Nu är jag nyfiken på att veta mer om dig. Tveka inte att skicka din ansökan till jobb.ekblad@gmail.com Kollektivavtal finns mellan Fremia-Kommunal och du erbjuds friskvård.Tjänsten tillsätts så snart jag hittat rätt kandidat, så är du intresserad, tveka inte att söka omgående.2021-06-28Sista dag att ansöka är 2021-07-26Ekblad, Carina ElisabethLiljeholmstorget 10 Lgh 120111761 Stockholm5832625