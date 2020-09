Ett brännande hett toppjobb i Malmö och närliggande kommuner - KMP Pellet Heating AB - Säljarjobb i Malmö

KMP Pellet Heating AB / Säljarjobb / Malmö2020-09-01Om jobbetKMP Pellet Heating AB söker utesäljare som vill arbeta med försäljning på ett eget distrikt närliggande kommuner och vill ha ett ansvarsområde som egenföretagare med F-skattHistorik1990 startades företaget KMP Kalmar Maskin Projekt AB. Verksamheten var då i första hand inriktad på förpackningsmaskiner och så småningom olje- och vedpannor. I mitten av 90-talet startades tillverkning av pelletsbrännare och kaminer.Hösten 2006 förvärvades KMP av Ariterm AB, som sedan dess fortsatt utveckla, tillverka och sälja kaminerna. Från den första juli 2015 är pelletskaminerna tillbaka i det "nya" KMP med samma personer som en gång startade verksamheten, men nu i Borgholm på Öland.Företaget finns i hela landet, dessutom Danmark, Finland, Norge, England, Estland och Holland.Vi har tillverkat pelletskaminer i mer än 20 år. Målsättningen var redan från början att konstruera och tillverka pelletskaminer som var lättare att använda, rengöra och underhålla än de pelletskaminer som fanns på marknaden. De skulle dessutom kunna användas som husets primära uppvärmningskälla, vilket ställer stora krav på livslängd och användarvänlighet.Under åren har fler modeller tillkommit och anpassats efter tidens mode. Den extremt höga verkningsgraden och användarvänligheten har gjort våra kaminer till de mest sålda i Sverige.Vill du arbeta i ett expansivt företag med en bred kunskap inom pelletsteknik då kan du vara vår nya säljare som jobbar som egen företagare med F skatt.Du har även stora möjligheter att utveckla din verksamhet.Som säljare driver du försäljningen på ditt distrikt.Du ansvarar för hela säljprocessen från kundkontakt till färdig installation vilket innebär att du både säljer och monterar pelletskaminer.För att lyckas måste du ha positiv inställning och en god samarbetsförmåga, du måste se möjligheter varje dag och varje timme, samt vara strukturerad.Vi ser gärna att du har erfarenhet som säljareVi erbjuder dig en spännande och varierad vardag, med många möten med kunder ute på fältet.Arbetet som säljare är väldigt fritt, men det är frihet under ansvar, så du som vet med dig att du kan jobba under dom förhållande, ansök redan idag, intervjuer sker löpande.Det är en merit om du har tidigare erfarenhet av direktförsäljning men ej något krav.Vi kommer att ge dig en gedigen grundutbildning på produkten samt utbildning inom direktförsäljning, du kommer även att få stöd och hjälp ute på fältet samt kundbesöken.Mycket goda kunskaper i svenska både i tal och skrift på grund av arbetets karaktär.Skicka ett personligt brev där du enkelt berättar vad du har för erfarenhet som du tycker gör dig lämpad för det här uppdraget.Passar du in på den profil vi söker kontaktar vi dig per telefon.Vi undanber oss alla kontakter ifrån rekryteringsföretag eller annonssäljare.2020-09-01Sista dag att ansöka är 2020-10-01KMP Pellet Heating AB5341775